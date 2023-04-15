Diyarbakır'da Kışla Caddesi’ndeki deprem konutlarının temelinin atılması ve 1.432 sosyal konut ile birlikte 17 dükkanın anahtar teslimi teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefete yüklenen ve kendisini dinlemeye gelenlere çözüm sürecini hatırlatan Erdoğan'ın, 'silahları bırakalım' çağrısı dikkat çekti. Konuşmasında HDP'yi de hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Diyarbakır'da 51 bebeğimizi maalesef Kürt kardeşlerimi sokaklara dökerek öldürmüşlerdir. Selo şimdi nerede? Kısa bir süre önce Yasin Börü oğlumuz şehit olmadı mı? Onların sorunu Kürtler değil. Onlar kiralık katiller, teröristler. 14 Mayıs'ta teröristlere gereken dersi vermeye hazır mıyız? Ben sizlere inanıyorum." diye konuştu.
GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 00:34
Diyarbakır'da çözüm sürecini anlatan Erdoğan'dan 'silahları bırakalım' çağrısı!
Diyarbakır'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "çözüm sürecini" hatırlatarak, ‘derdi Kürtlerin hakkı’ olanların yapacakları tek işin silahları bırakmak olduğunu ifade etti.
GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 00:34