Diyarbakır'da çözüm sürecini anlatan Erdoğan'dan 'silahları bırakalım' çağrısı!













Konuşması sırasında sözlerini PKK'ya çeviren Erdoğan, şunları söyledi:

Diyarbakır'da Kışla Caddesi’ndeki deprem konutlarının temelinin atılması ve 1.432 sosyal konut ile birlikte 17 dükkanın anahtar teslimi teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefete yüklenen ve kendisini dinlemeye gelenlere çözüm sürecini hatırlatan Erdoğan'ın, 'silahları bırakalım' çağrısı dikkat çekti. Konuşmasında HDP'yi de hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Diyarbakır'da 51 bebeğimizi maalesef Kürt kardeşlerimi sokaklara dökerek öldürmüşlerdir. Selo şimdi nerede? Kısa bir süre önce Yasin Börü oğlumuz şehit olmadı mı? Onların sorunu Kürtler değil. Onlar kiralık katiller, teröristler. 14 Mayıs'ta teröristlere gereken dersi vermeye hazır mıyız? Ben sizlere inanıyorum." diye konuştu."Aslında onların derdi hiç Diyarbakır olmadı, Diyarbakır halkının hiçbir sıkıntısı, derdi, talebi olmadı. Söyledikleri hayali sözlerin asıl kimliği, onların kim olduklarıdır. Aksi takdirde baldıran zehri maddesini tüketme pahasına yürüttüğümüz uzlaşma sırasında uzattığımız eli ısırmaz ve açtığımız kalbe hançer saplamaya kalkışmazlardı. Dertleri Diyarbakır olanların, derdi Kürt kardeşlerimizin hak ve hukukuna sahip çıkanlar silahlarını bırakmalı ve bu ülkenin parçası olarak ortak geleceğimizde yerlerini almalıdırlar.