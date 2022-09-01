YAŞAM
01 Eylül 2022 - 19:39

Diyarbakır'da Evlat Nöbetine Katılan Anne, Iki Evladına Seslendi

Gaziantep’ten HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen 304’üncü aile anne Hadice Demir, oturma eylemine katılarak dağda olan iki yetim evladına teslim olma çağrısında bulundu.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 19:39
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Diyarbakır'da Evlat Nöbetine Katılan Anne, Iki Evladına Seslendi


Gaziantep'ten HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen 304'üncü aile anne Hadice Demir, oturma eylemine katılarak dağda olan iki yetim evladına teslim olma çağrısında bulundu.


Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi bin 95'inci gününde. Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen Hadice Demir, 304'üncü aile olarak evlat nöbetine katıldı. Nizip ilçesinde 2016 yılında inşaatta çalışmaya giden ve an itibariyle biri 30 diğeri 24 yaşındaki iki oğlu için oturma eylemine katılan gözü yaşlı anne, evlatlarına gelmeleri için çağrıda bulundu.




Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hadice Demir, oğulları için Nizip'ten geldiğini söyledi. Demir, “İşe diye çıktılar, oradan gittiler. İkisi beraberdi, haber alamadık ve babaları yok. Kimseleri yok ki peşlerine düşsün. Bende tek başıma yola çıkıp buraya geldim. İnşallah gelirler. Beni görüyorsanız artık gelin, yeter. Çocuklarımı kandırıp götürdüler” ifadelerinde bulundu.

Gözü yaşlı anne, basın açıklamasından sonra evlatlarının fotoğrafını alarak oturma eylemine dahil oldu. Aileler, PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı. Aileler, 3 Eylül'de dördüncü yıla girecek olmalarıyla Türkiye'ye destek için çağrıda bulundu.

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