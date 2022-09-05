GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 22:22

Diyarbakır'da eyleme hazırlanan 4 PKK'lı yakalanarak gözaltına alındı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, Diyarbakır'ın Şirvan ilçesinde eyleme hazırlanan 4 PKK/KCK'lının yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 22:22
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Diyarbakır'da eyleme hazırlanan 4 PKK'lı yakalanarak gözaltına alındı!


İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Şirvan ilçesinde sokak kontrol uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı. Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalar sırasında park halindeki bir araçta arama yapıldı.

eyleme hazırlanan 4 PKK'lı yakalandı

Eyleme hazırlanan 4 PKK'lı yakalandı!



Araçtan çıkan çok miktarda silah ve mühimmat sonucunda eylem yapmaya hazırlanan 4 PKK'lı terörist yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 4 teröriste ait 1 savunma tipi el bombası ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ele geçirilirken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların hemen polis sorgusuna alındığı öğrenildi.

eyleme hazırlanan 4 PKK'lı yakalandı

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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