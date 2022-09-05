Diyarbakır'da eyleme hazırlanan 4 PKK'lı yakalanarak gözaltına alındı!







Eyleme hazırlanan 4 PKK'lı yakalandı!







İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Şirvan ilçesinde sokak kontrol uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı. Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalar sırasında park halindeki bir araçta arama yapıldı.Araçtan çıkan çok miktarda silah ve mühimmat sonucunda eylem yapmaya hazırlanan 4 PKK'lı terörist yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 4 teröriste ait 1 savunma tipi el bombası ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ele geçirilirken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların hemen polis sorgusuna alındığı öğrenildi.