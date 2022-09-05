Diyarbakır'da eyleme hazırlanan 4 PKK'lı yakalanarak gözaltına alındı!

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Şirvan ilçesinde sokak kontrol uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı. Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalar sırasında park halindeki bir araçta arama yapıldı.
Eyleme hazırlanan 4 PKK'lı yakalandı!
Araçtan çıkan çok miktarda silah ve mühimmat sonucunda eylem yapmaya hazırlanan 4 PKK'lı terörist yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 4 teröriste ait 1 savunma tipi el bombası ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ele geçirilirken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların hemen polis sorgusuna alındığı öğrenildi.