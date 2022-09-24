Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde belediyeye ait 21BF101 plakalı bir halk otobüsü Ekinciler Caddesi'ndeki otobüs durağına yanaştı ve yolcularını indirdi. O sırada otobüsten inmek üzere olan Nuran Nerede (71) isimli yaşlı kadın inerken kıyafeti kapıya sıkıştı. Otobüs şoförü yaşlı kadının kıyafetinin kapıya sıkıştığını far etmedi ve otobüsü hareket ettirdi. Yaşlı kadın kapıdan kurtulamadığı için otobüsün altında kaldı ve ağır yaralandı.
GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 11:33
Diyarbakır'da feci ölüm! Kıyafeti otobüs kapısına sıkışınca ölümden kaçamadı..
Diyarbakır Yenişehir'de halk otobüsünden inmek isteyen bir kadın, kıyafetlerinin kapıya sıkışması sonucu otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.
GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 11:33
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