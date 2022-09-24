GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 11:33

Diyarbakır'da feci ölüm! Kıyafeti otobüs kapısına sıkışınca ölümden kaçamadı..

Diyarbakır Yenişehir'de halk otobüsünden inmek isteyen bir kadın, kıyafetlerinin kapıya sıkışması sonucu otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 11:33
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Diyarbakır'da feci ölüm! Kıyafeti otobüs kapısına sıkışınca ölümden kaçamadı..


Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde belediyeye ait 21BF101 plakalı bir halk otobüsü Ekinciler Caddesi'ndeki otobüs durağına yanaştı ve yolcularını indirdi. O sırada otobüsten inmek üzere olan Nuran Nerede (71) isimli yaşlı kadın inerken kıyafeti kapıya sıkıştı.

Otobüs şoförü yaşlı kadının kıyafetinin kapıya sıkıştığını far etmedi ve otobüsü hareket ettirdi. Yaşlı kadın kapıdan kurtulamadığı için otobüsün altında kaldı ve ağır yaralandı.



Diyarbakır kıyafeti otobüs kapısına sıkışan kadın

Yaşlı kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti!

Çevrede buluna vatandaşlar, ağır yaralanan yaşlı kadının yarıdmına koşarken, durum hemen 112 acil çağrı merkezine bildirildi. gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde Nuran Nerede'nin hayatını kaybettiğini belirlediler.

Yaşlı kadının cansı bedeni, otopsi yapılması için ambulansa alınarak adli tıp morguna kaldırılırken çevredeki öfkeli kalabalığın otobüse saldırması üzerine otobüs şoförü olay yerinden hızla kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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