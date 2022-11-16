Diyarbakır'da İskoç rüzgarı! Büyük karşılaşma için Diyarbakır'a gelen İskoçyalı taraftarlar tarihi Sur ilçesinde etekle gezince ortaya renkli görüntüler çıktı







"TÜRKİYE'YE BAŞARILAR DİLİYORUZ"







A Milli Futbol Takımımız, Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlık maçı kapsamında İskoçya'yla karşılaşacak. Maçı izlemek için Diyarbakır'a gelen İskoç'lu taraftarlar, maç öncesinde Tarihi Sur ilçesini gezdi. Rengarenk kıyafetleriyle tarihi caddeyi gezen taraftarları gören bölge halkı İskoç taraftarlarına yoğun ilgi gösterdi.Antalya'dan eşi ve arkadaşları ile Güneydoğu'yu gezmeye gelen Sezgin Tetik isimli vatandaş, İskoç taraftarlarıyla fotoğraf çektirdiklerini belirtti. Tetik, Arkadaşlarımızla dışarıya dolaşmaya çıktık. Tesadüfen İskoçlara denk geldik. Fotoğraf çektirdik. Çok ateşli taraftarlar. Türkiye'ye başarılar diliyoruz. Diyarbakır gerçekten doğunun Paris'i, çok beğendik" dedi.