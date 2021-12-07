GÜNDEM
07 Aralık 2021 - 20:14

Diyarbakır'da kamyonetle çarpışan öğrenci servisi takla atarak yan yattı!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyonetle çarpışan bir öğrenci servisi takla atarak yan yattı. Meydana gelen kazada çoğu öğrenci olmak üzere 15 kişi yaralandı.

GÜNDEM
07 Aralık 2021 - 20:14
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Diyarbakır'da kamyonetle çarpışan öğrenci servisi takla atarak yan yattı!
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. İlçeye bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen bir öğrenci servisi, karşı yönden gelen ve kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.








Çarpmanın şiddetiyle yolda savrulan öğrenci servisi, yolun ortasında yakla atarak yan devrildi. Kazadan hemen sonra yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kısa sürede kaza yerinde olan sağlık ekipleri, çoğu öğrenci olan 15 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak kentteki hastanelere kaldırılırken jandarma ekipleri ise kazaya ilişkin bir inceleme başlattı.
 
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