YAŞAM
17 Eylül 2022 - 07:28

Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında 3 ayda ikinci yangın: 10 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır OSB'de bulunan Lila kozmetik fabrikasında 3 ayda ikinci kez yangın çıktı. Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye yollandı.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 07:28
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Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında 3 ayda ikinci yangın: 10 kişi dumandan etkilendi


Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Lila kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında 10 kişi kimyasal dumandan etkilendi.

Durumun 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ve bölgede bulunan itfaiye ekiplerinin desteğin ile yangın, büyümeden kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangının etkisiyle kimyasal dumandan 10 çalışan etiketlendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen çalışanlara olay mahalinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra müşahade altından tutulmak üzere Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine yollandı.



Dumandan etkilenen çalışanların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için soruşturmaya başlatıldı.

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