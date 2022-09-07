Diyarbakır'da yakalanan teröristlerin muskasındaki korkunç plan!







2 polise eylem hazırlığı







Diyarbakır'a bağlı Şilvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın şehir merkezlerinde gerçekleştirdiği yapılanmayı önlemek adına İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalarda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S. isimli şahısların otomobili yok kontrollerinde durduruldu.Yapılan aramalar sırasında ise 1 adet savunma bombası ve 1 adet suikast tabancası ele geçirildi. Teröristlerin üzerleri arandığında ise birisinin boynunda bir muska bulundu. Muskanın içinde ise kentte görevli 2 polisin araç plakaları, geçiş yaptıkları güzergah ve saatlerinin bulunduğu anlaşıldı.Polislere eylem planının yer aldığı muskada teröristler için delil kabul edilirken şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.