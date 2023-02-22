Diyarbakır'daki lüks site meğer bu yüzden yıkılmış! Tuzla buz olmuştu: O gerçek ortaya çıktı













DERENİN OLMASI BİNA YIKIMINA NEDEN OLDU

‘İNSANI ÖLDÜREN KÖTÜ BİNADIR’

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünden depremden etkilenen şehirlerden olan Diyarbakır'da 1'i boş 7 binanın yıkıldığı duyuruldu. Yıkılan binalarda 414 kişinin hayatını kaybettiği verileri paylaşılırken bu binaların neden yıkıldığı araştırılmaya başlandı. Binaların yıkımı için başlatılan soruşturma da 39 kişinin gözaltına alınmasıyla 15 kişinin tutuklandığı bilgisi verildi. Diyarbakır'da meydana gelen depremle beraber lüks sitenin yıkılması can kayıplarına neden olurken binalar üzerinden incelemeler başlatıldı. Prof. Dr. Orhan Kavak, Diyarbakır'a genel bakıldığında çakıllı, kumlu, killi zemin haricinde bazalt platosundan oluştuğu bilgisi verildi. Bu bölgede yapılan binaların dikilmesinde teknik olarak doğru yöntem uygulansaydı hiçbirinin y risk yıkıminin dahi olmayacağını söyledi. Kötü zeminde ve su sorunu olan bölgelerde kazık çakılarak zemin iyileştirilmesi yapılması depreme dayanıklı bina haline gelir. Depreme dayanıklı olması için uygun tekniklerin yanı sıra üstüne binanın korunması gerektiği gerekir.Diyarbakır'da yıkılan Galeria Sitesi'nin yapımından önce, kuru bir derenin varlığının olduğunu söyleyen Kavak, yer altı sularının bina temeline zarar verdiğini belirtti. Galeria sitesinin yıkımı için kolonların kesildiği iddia edilirken aynı zamanda yer altı su sorununun olduğu da söylendi. Sitenin yapılmasından önce o bölgede kuru bir derenin olduğu iddiaları yer alıyor.Prof. Dr. Orhan Kavak, afetlerin değil insanı öldürenin kötü bina olduğuna vurgu yaparken mimarlar ve mühendislerin başlıca suçlu olduğuna değindi. İyi bir mimar ve mühendis kötü zeminde depreme dayanıklı iyi bina yapan kişilere dendiğini belirten Kavak, Galeria sitesinin yıkılmasında birden fazla faktörün olduğuna değindi. Başlıca kolonların kesilmesi gelirken devamında ise yer altı su seviyesinin yüksek oluşu, altta alüvyon zeminin olması başlıca nedenlerdendir.