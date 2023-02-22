Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünden depremden etkilenen şehirlerden olan Diyarbakır'da 1'i boş 7 binanın yıkıldığı duyuruldu. Yıkılan binalarda 414 kişinin hayatını kaybettiği verileri paylaşılırken bu binaların neden yıkıldığı araştırılmaya başlandı. Binaların yıkımı için başlatılan soruşturma da 39 kişinin gözaltına alınmasıyla 15 kişinin tutuklandığı bilgisi verildi. Diyarbakır'da meydana gelen depremle beraber lüks sitenin yıkılması can kayıplarına neden olurken binalar üzerinden incelemeler başlatıldı. Prof. Dr. Orhan Kavak, Diyarbakır'a genel bakıldığında çakıllı, kumlu, killi zemin haricinde bazalt platosundan oluştuğu bilgisi verildi. Bu bölgede yapılan binaların dikilmesinde teknik olarak doğru yöntem uygulansaydı hiçbirinin y risk yıkıminin dahi olmayacağını söyledi. Kötü zeminde ve su sorunu olan bölgelerde kazık çakılarak zemin iyileştirilmesi yapılması depreme dayanıklı bina haline gelir. Depreme dayanıklı olması için uygun tekniklerin yanı sıra üstüne binanın korunması gerektiği gerekir.
GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 18:20
Diyarbakır'daki lüks site meğer bu yüzden yıkılmış! Tuzla buz olmuştu: O gerçek ortaya çıktı
Yaşanan deprem sonrasında Diyarbakır'da yıkımlar yaşanırken 7 binanın yıkıldığı bilgisi verildi. Konu hakkında araştırma yapan Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Orhan Kavak, yıkım nedenlerini resmen açıkladı. Diyarbakır'da binaların yıkılma nedenler ortaya çıktı.
GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 18:20