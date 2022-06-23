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GÜNDEM
23 Haziran 2022 - 10:15

Diyarbakır'dan acı haber! İki askerimiz şehit oldu

Diyarbakır-Lice'de gerçekleştirilen Eren Abluka-18 operasyonunda yaralanan iki askerimiz kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu .

GÜNDEM
23 Haziran 2022 - 10:15
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Diyarbakır'dan acı haber! İki askerimiz şehit oldu


Diyarbakır’dan gelen acı haber yürekleri dağladı.Acı haberde devam eden Eren Abluka-18 operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada iki askerimiz yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki askerimiz kurtarılamayarak şehit oldu.

Yapılan açıklamada hayatını kaybeden askerlerimizin kimlikleri açıklandı.Şehitlerimizin adları Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen olduğu açıklandı.
3 Yaralıdan 2’si Şehit Oldu
Öte yandan  İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Diyarbakır- Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında dün gerçekleştirilen  Eren-18 operasyonu kapsamında  teröristler ile yapılan silahlı  çatışmada JAndarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan ARDUÇ, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İÇEN ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can AKDOĞAN yaralanarak hastaneye kaldırıldılar.
Hasteneye kaldırılan askerlerimizden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in yapılan tüm müdahalerere rağmen kurtarılamayarak şehit oldukları belirtildi.



EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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