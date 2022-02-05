YAŞAM
05 Şubat 2022 - 23:51

Diyarbakır-İstanbul seferli uçakta şüpheli durum

Diyarbakır’da İstanbul seferini yapan Anadolu Jet’e ait TK 7215 sefer sayılı uçakta güvenlik gereği 3 kez arama yapıldı.2 saat geç kalkan uçakta yetkililerin yolculara bilgi vermesi gergin dakikalara sebep oldu.

YAŞAM
05 Şubat 2022 - 23:51
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Diyarbakır-İstanbul seferli uçakta şüpheli durum
Akşam saatlerinde Diyarbakır’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Diyarbakır - İstanbul seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait TK-7215 sefer sayılı uçak, saat 20.35'te Diyarbakır'da havalanması gerekirken, Uçak bir türlü kalkışa geçemedi. Yaklaşık olarak 2 saat boyunca  uçakta bekletilen yolcular ile görevliler arasında gergin dakikalar yaşanırken, uçağa gelen güvenlik güçleri 2 kez arama yaptı.




Yolcu uçakta o anları anlattı



Öte yandan uçak içerisinde yaşanan o anlar uçakta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Uçaktaki yolculardan Sevil O., yaşadıkları o anları şöyle anlattı:
“Saat 20.35'te uçak kalkması gerekirken, bir bahane gösterip uçakta birinin rahatsızlandığını bizlere söylediler ve bir süre sonra o şahsı indirdiler. Aradan bir saat geçtikten sonra uçağa gelen güvenlik güçleri ihbar olduğunu ve el bagajlarını indirmemizi söylediler. Bagajları tek tek kontrol ettikleri sırada uçakta bulunanlar duruma tepki gösterdiler. Sonra bir yolcu uçağa bindi burada bulunan bütün yolcular o şahsa tepki gösterdiler. Şu anda görüyorsunuz polisler geldi ve yolcularla tartışıyorlar.”
3'üncü kez arama yapıldıktan sonra havalandı

Uçak saat 22.35'te 3'üncü kez arama yapıldıktan sonra kalktığı öğrenilirken, yaşanan şüpheli durumla ilgili herhangi bir bilgiye ise ulaşılmadı.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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