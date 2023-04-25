GÜNDEM
25 Nisan 2023 - 10:44

Diyarbakır merkezli 21 ilde PKK/KCK'ya büyük operasyon! 110 kişi gözaltına alındı..

Diyarbakır merkez başta olmak üzere 21 ilde terör operasyonları düzenlendi ve 110 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Diyarbakırlı annenin dört çocuğunun dağa kaçırdıkları tespit edilen işbirlikçiler de bulunuyor.

GÜNDEM
25 Nisan 2023 - 10:44
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Diyarbakır merkezli 21 ilde PKK/KCK'ya büyük operasyon! 110 kişi gözaltına alındı..


Diyarbakır, Bursa ve Siirt'in yanı sıra Gaziantep, İstanbul, Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon Batman, İzmir ve Mersin'de de yürütülürken Şanlıurfa, Van ile Şırnak'ta daha önce tespiti yapılmış yerlere de baskınlar yapıldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon Muş, Bitlis, ve Hakkari ile birlikte Osmaniye'de Sivas'ta, Malatya'da, Ankara'da ve Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Diyarbakır merkezli 21 ilde PKK/KCK'ya büyük operasyon



Terör örgütü PKK/KCK'yı finanse eden, gençleri örgütle tanıştıran, sokak etkinlikleri düzenleyen, emir veren ve HDP'li birçok şirket aracılığı ile örgüte para gönderen zanlıların adreslerine ulaşıldı.

110 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Tutuklananlar arasında HDP'li devlet sarayı önünde nöbet tutan Diyarbakırlı annenin 4 çocuğunun dağa kaşırdıkları tespiti yapılan terör işbirlikçileri de var. Edinilen bilgiliere göre 110 kişinin gözlatına alındığı operasyonlar devam ediyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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