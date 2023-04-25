Diyarbakır merkezli 21 ilde PKK/KCK'ya büyük operasyon! 110 kişi gözaltına alındı..

Diyarbakır, Bursa ve Siirt'in yanı sıra Gaziantep, İstanbul, Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon Batman, İzmir ve Mersin'de de yürütülürken Şanlıurfa, Van ile Şırnak'ta daha önce tespiti yapılmış yerlere de baskınlar yapıldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon Muş, Bitlis, ve Hakkari ile birlikte Osmaniye'de Sivas'ta, Malatya'da, Ankara'da ve Adıyaman'da gerçekleştirildi.
Terör örgütü PKK/KCK'yı finanse eden, gençleri örgütle tanıştıran, sokak etkinlikleri düzenleyen, emir veren ve HDP'li birçok şirket aracılığı ile örgüte para gönderen zanlıların adreslerine ulaşıldı.