EKONOMİ
07 Ekim 2022 - 09:54

Dizel araç sahipleri isyanda! Motorine 48 saatte 3. zam! Litre fiyatı 4.02 TL arttı

OPEC, Kasım 2022'den itibaren günlük 2 milyon varil petrol üretim kesintisi ilan ettikten sonra, hükümet bunu benzini ikiye katlamak ve dizeli üçe katlamak için bir sebep olarak kullandı. Bugün motorine 1 lira 53 kuruş zam gelirken 4 saat içinde motorin fiyatı 4 lira 02 kuruş artmış oldu.

EKONOMİ
07 Ekim 2022 - 09:54
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Dizel araç sahipleri isyanda! Motorine 48 saatte 3. zam! Litre fiyatı 4.02 TL arttı


Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) enerji ve petrol bakanları ile OPEC üyesi olmayan bazı ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, Kasım ayından itibaren petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltma kararı aldı. Karar, petrol fiyatlarının Kasım ayında yükseleceği anlamını taşıdı. Hükümet, kesintileri gerekçe göstererek benzin ve motorin fiyatlarını artırmaya devam etti.

Motorine 48 saatte 3. zam

MOTORİNE YİNE ZAM GELDİ!



Motorin, geçtiğimiz çarşamba günü 1 TL 10 kuruş, Perşembe günü 1 TL 39 kuruş, bugün de 1 lira 53 kuruş zamlandı. Bu çerçevede motorin litre fiyatı 48 saat içerisinde 4 lira 02 kuruş artış göstermiş oldu.

Benzin fiyatları ise çarşamba günü 62 kuruş, perşembe günü de 74 kuruç zam görmüştü. Bugün zam uygulamasını pas geçtiği benzinin li,tre fiyatı da toplamda 1.36 TL arttı.

7 EKİM 2022 CUMA AKARYAKIT FİYATLARI

Bugünkü fiyat artışı motorin İstanbul Anadolu yakasında 27,16 TL, Avrupa yakasında 27,14 TL, Ankara tarafında 27,26 TL ve İzmir tarafında 27,29 TL'den satılacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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