Dizel araç sahipleri isyanda! Motorine 48 saatte 3. zam! Litre fiyatı 4.02 TL arttı







MOTORİNE YİNE ZAM GELDİ!







7 EKİM 2022 CUMA AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) enerji ve petrol bakanları ile OPEC üyesi olmayan bazı ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, Kasım ayından itibaren petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltma kararı aldı. Karar, petrol fiyatlarının Kasım ayında yükseleceği anlamını taşıdı. Hükümet, kesintileri gerekçe göstererek benzin ve motorin fiyatlarını artırmaya devam etti.Motorin, geçtiğimiz çarşamba günü 1 TL 10 kuruş, Perşembe günü 1 TL 39 kuruş, bugün de 1 lira 53 kuruş zamlandı. Bu çerçevede motorin litre fiyatı 48 saat içerisinde 4 lira 02 kuruş artış göstermiş oldu. Benzin fiyatları ise çarşamba günü 62 kuruş, perşembe günü de 74 kuruç zam görmüştü. Bugün zam uygulamasını pas geçtiği benzinin li,tre fiyatı da toplamda 1.36 TL arttı.Bugünkü fiyat artışı motorin İstanbul Anadolu yakasında 27,16 TL, Avrupa yakasında 27,14 TL, Ankara tarafında 27,26 TL ve İzmir tarafında 27,29 TL'den satılacak.