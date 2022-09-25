Dizel otomobiller fiyatları yarıya indiriliyor! Tarih onaylandı













Dizel araçalrın yasaklanması sonrası diğer arabalara ne olur?

Motor seçeneklerine göre dört farklı araç tipi bulunmaktadır. dizel, benzin, hibrit, elektrik. Bilindiği gibi, bazı arabalar fabrikada LPG ile tedarik edilir, ancak benzinli motorlu arabalar olarak kabul edilebilir. Birçok kişi, daha az yakıt tükettikleri için daha yeni otomobillerin dizel motorlara sahip olmasını sağlamıştır. Ancak bugün dizel motorlar büyük bir artıya sahip değil. Yakın bir gelecekte dizel otomobil sahibi olan herkesin bu arabaları elden çıkarmak için fiyatı düşüreceği söylenebilir. Çünkü uzmanlar öyle söylüyor. Yakın gelecekte dizel arabalar artık halka açık yollarda olmayacak. İyi ama neden?Doğaya en çok zararı dizel arabaların verdiği söyleniyor. Bu noktada birçok ülke düğmeye bastı ve başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, 2030 ile 2040 yılları arasında dizel araçları kullanımdan kaldırmayı planlamaya başladı.Dizel araçların piyasalardan kaldırılması sonrası büyük bir ihtimal yollarınınn sonu hurdalık olabilir. Bu nedenle yakın gelecekte dizel araçların değerinde önemli bir düşüş beklenebilir. Benzinli motora sahip araçlar hakkındaki planlar biraz daha mütevazı. Yani benzinli araçlar bir süre daha aktif sirkülasyonda kalmaya devam edecek. Ancak dizel araçlarda bu sirkülasyon pek görünmüyor.Bu, birçok markanın son zamanlarda dizel araç üretimini durdurmasının ana nedenidir. Bir süre sonra bu arabaları satacak müşteri bulunamayacak. Konuyla ilgili uzmanlar, özellikle 2030'dan sonra mevcut dizel araçların fiyatının keskin bir şekilde düşeceğini varsayıyor. Uzmanlar, fiyatların bazı segmentlerde %50'den fazla düşeceğini ve bu durumun Avrupa'da dizel araç kullanımını oldukça zorlaştıracağını tahmin ediyor. Hepimizin bildiği gibi şu an için Türkiye'de herhangi bir yasaklama durumu yok. Yani o tarihe kadar bu alanlarda fosil yakıtlı araçların kullanılmayacağına dair bir açıklama yapılmamıştı. Dolayısıyla şu an için Türk tarafı için endişe edilecek bir durum yok. Ancak benzer bir açıklama Türkiye tarafından yapılırsa ülkemizdeki dizel modellerin fiyatları düşebilir.