









NETFLİX ÜCRETLERİNE ZAM







Dizi film izlemek kabus olacak! Netflix abonelik ücretine öyle bir zam geldi ki: Duyanlar iptal etmeye başladı! Netflix fiyatlarına 2023 yılında yeni zam geldi. Netflix'in bu seneki popüler, standart, özel planları belli oldu. Türkiye'nin ve dünyanın en çok ziyaret edilen dijital film, video, program izleme platformu olan Netflix'in fiyatları güncellendi. Peki yeni güncel fiyatlar ne kadar oldu? Gelen zamlar sonrası Netflix'in temel, standart, özel plan fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...Merkezi Amerika'da bulunan, dünyada en çok izlenen, takip edilen dijital platform olan Netflix'in ücretlerine zam geldi. Türkiye'deki abonelik ücretlerine zam yapıldı. Türkiye için belirlenen fiyatlar için standart, temel ve özel fiyatları belli oldu. 2023'ün abonelik ücretleri aşağıda. Netflix abonelikleri için 45,99 TL ödeniyordu. Şimdi o fiyat 63,99 TL'ye kadar çıktı. Standart Plan ücreti de 69,99 TL'ydı. Şimdi 97,99 TL oldu. Özel plan ücretlerindeki fiyat da 93,99 TL'ydı. Şimdi ise yeni fiyatı 130,99 TL oldu.