Dizi severlerin heyecanla beklediği indirim haberi geldi! Disney Plus'tan büyük fırsat, o tarihte son bulacak! Sakın kaçırmayın

Haziran ayı içerisinde Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan Disney Plus platformu henüz deneyimlememiş kullanıcılar için özel bir kampanyaya imza attı. Kütüphanesinde Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerini bulunduran yayın servisi, çalışmalarına Atatürk dizisi de dahil olmak üzere yerel içerikleri de büyütüyor. Disney Plus fiyatı aylık 34,99 TL olarak belirlendi ancak şimdilik üye olmak isteyenler bir ay boyunca %30 indirim kazanacak. Kayıt ücretini 23,99 TL'ye düşüren bu kampanyadan yararlanmak için 19 Eylül 2022 23:59'a kadar kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kampanyadan yararlanarak üye olanlar standart üyelik ücretini ödemeye devam edecektir. Yani ay sonunda aylık Disney Plus üyelik ücreti 34,99 TL olarak güncellenecektir.
Disney Günü'nün sürprizleri bununla da bitmiyor. BTS: Permission to Dance On Stage - LA, Koreli grup BTS'nin Los Angeles'taki heyecan verici performansının kaydı ve yeni Star Wars TV dizisi Andor'un ön izlemesi 8 Eylül'de Disney Plus'ta yayınlanacak. İmparatorluğa karşı filizlenen direnişin hikayesini ve insanlarla gezegenlerin nasıl ilişkili olduğunu anlatıyor. Disney Plus'a katılmak, Netflix gibi bir taahhüt gerektirmez. Aboneliğinizi, mevcut fatura döneminizin sonundan başlayarak istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu sayfadan platforma üye olmak mümkündür.
Disney Günü'nün sürprizleri bununla da bitmiyor. BTS: Permission to Dance On Stage - LA, Koreli grup BTS'nin Los Angeles'taki heyecan verici performansının kaydı ve yeni Star Wars TV dizisi Andor'un ön izlemesi 8 Eylül'de Disney Plus'ta yayınlanacak. İmparatorluğa karşı filizlenen direnişin hikayesini ve insanlarla gezegenlerin nasıl ilişkili olduğunu anlatıyor. Disney Plus'a katılmak, Netflix gibi bir taahhüt gerektirmez. Aboneliğinizi, mevcut fatura döneminizin sonundan başlayarak istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu sayfadan platforma üye olmak mümkündür.