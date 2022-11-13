Diziden ayrıldı soluğu Dubai'de aldı! Gönül Dağı'nın güzel Asuman'ı Hazal Çağlar mini şortuyla adeta bacak şov yaptı







DOĞUM GÜNÜ TERCİHİ DUBAİ OLDU!







Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle tanınan güzel oyuncu Hazal Çağlar sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşım yapan Çağlar, son paylaşımında kendine hayran bıraktı.27. yaşını kutlayan güzel oyuncu Hazal Çağlar, rotasını Dubai'ye çevirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ünlü gökdelene giden oyuncu, burada verdiği pozu sosyal medyadan paylaştı.Aile Hükümeti isimli filmle oyunculuk kariyerine başlayan ve şimdilerde TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterini canlandıran oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Instagram hesabında 270 binden fazla takipçisi olan oyuncunun her paylaşımı takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor.