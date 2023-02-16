Diziler programlar yayınlanmıyor! Merakla bekleniyordu...Televizyonların yayın akışı ne zaman normale dönecek? İşte merakla beklenen o tarih













Ülkemizi 6 Şubat'ta sarsan büyük depremler normal yayınların durmasına yol açtı ve bunun yerine kanallar yirmi dört saat boyunca etkilenen bölgelerden canlı yayın yaptı. Depremlerin ardından muhabirler, kameramanlar ve teknik ekipler halkı durum hakkında bilgilendirmek için çalıştı. Çalışmaları, vatandaşlara bilgi sağlamak ve depremlerin yol açtığı hasarın boyutunu anlamalarına yardımcı olmak açısından önemliydi. Ülkemiz depremlerin ardından toparlanmaya çalışıyor.Depremler nedeniyle televizyon dizilerinin yapımı sekteye uğradı. Geçtiğimiz hafta bazı dizilerde bölüm stoğu olmasına rağmen, set çalışmalarının yeniden başlamasının ardından sevilen dizilerin önümüzdeki haftadan itibaren ekranlara döneceği açıklanmıştı. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, devlete ait televizyon kanalı TRT, bir süre dizi yayınlamama kararı aldı. TRT'nin dizi yayınlamaktan ne kadar süre kaçınacağı belirsizliğini koruyor.