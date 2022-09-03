Dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, operasyon geçirdi!







"Ameliyat edildi"







Dün deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, maçı 1-2 alarak sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Maçın uzatma dakikalarında dizinden sakatlanan ve saha dışına sedye ile çkarılan Dorukhan Toköz'ün hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.Trabzonspor kulübü, sahadan sedyeyle çıkarılarak hastaneye kaldırılarab ve çekilen MR sonrasında ise sol dizinde sakatlık olduğu tespit edilen Dorukhan Tokö'ün bu sabah saatlerinde ameliyata alındığı öğrenildi.Kulüp yönetimi tarafından kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada Dorukhan Toköz'ün, sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve aynı zamanda dış menisküsünde yırtık tanısının konduğu bildirildi. Açıklamanın devamında ise genç futbolcyunun bu sabah saatlerinde ameliyata alındığı , ameliyatta artroskopik ön çapraz bağlarının rekonstrüksiyonuyla birlikte dış menisküs tamirinin uygulandığı belirtilerek operasyonun başarılı geçtiği ve Dorukhan Toköz’ün de genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.