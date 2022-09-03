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03 Eylül 2022 - 16:40

Dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, operasyon geçirdi!

Süper Lig’in 5. hafta maçlarında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da Dorukhan Toköz bir sakatlık yaşamıştı. Dizinden sakatlanan genç oyunun ameliyat edildiği bildirildi.

SPOR
03 Eylül 2022 - 16:40
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Dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, operasyon geçirdi!


Dün deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, maçı 1-2 alarak sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Maçın uzatma dakikalarında dizinden sakatlanan ve saha dışına sedye ile çkarılan Dorukhan Toköz'ün hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Dorukhan Toköz

"Ameliyat edildi"



Trabzonspor kulübü, sahadan sedyeyle çıkarılarak hastaneye kaldırılarab ve çekilen MR sonrasında ise sol dizinde sakatlık olduğu tespit edilen Dorukhan Tokö'ün bu sabah saatlerinde ameliyata alındığı öğrenildi.

Dorukhan Toköz

Kulüp yönetimi tarafından kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada Dorukhan Toköz'ün, sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve aynı zamanda dış menisküsünde yırtık tanısının konduğu bildirildi. Açıklamanın devamında ise genç futbolcyunun bu sabah saatlerinde ameliyata alındığı , ameliyatta artroskopik ön çapraz bağlarının rekonstrüksiyonuyla birlikte dış menisküs tamirinin uygulandığı belirtilerek operasyonun başarılı geçtiği ve Dorukhan Toköz’ün de genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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