Djokovic'in vize yasağı kalktı







Neden yasak gelmişti?







Avustralya hükümetinin vize yasağını kaldırmasının ardından Novak Djokovic'in düzenlenecek olan Avustralya Açık tenis turnuvasında oynamasının önü açıldı. Sırp tenis yıldızı Ocak ayında Covid aşısı olmayı reddettiği için gözaltına alınmıştı. Başarılı bir hukuki mücadele yürütmesine rağmen 10 gün sonra ülkeden sınır dışı edildi. Zaman zaman "Avustralya Kalesi" olarak adlandırılan ülke, dünyadaki en katı pandemi kısıtlamalarından bazılarına sahipti. Djokovic onca mücadelesine rağmen bu kaleyi geçememişti.Djokovic Ocak ayında Avustralya'ya geldiğinde, Covid vakaları hızla artıyordu ve hükümet kuralları, geçerli bir ilaç muafiyeti olmadığı sürece ülkeye giren herkesin aşılanmasını gerektiriyordu. Hükümet, Djokovic'in giriş için gerekli şartları karşılamadığını, bu nedenle vizesinin iptal edildiğini ve otomatik olarak üç yıl boyunca ülkeye girişinin yasaklandığını söylemişti. Ancak kaynaklar, Mayıs ayında iktidara gelen Göçmenlik Bakanı Andrew Giles'in yasağı kaldırdığını ve Djokovic'e vize vermeye hazırlandığını doğruladı. Salı günü erken saatlerde konuşan Tennis Australia patronu Craig Tiley, Djokovic'in gelecek yılki Açık turnuvada oynayacağından emin olduğunu söyledi.