YAŞAM
18 Kasım 2022 - 15:39

Doğa bilimcileri sevindiren haber: 140 yıl sonra ilk defa görüldü

Papua Yeni Gine'de 140 yıl sonra ilk defa görüntülenen siyah tüylü sülün kuşu büyük heyecan yarattı. Bilim insanları tarafından en son görülmesinden yaklaşık 140 yıl sonra, araştırmacılar bu nadir kuşu "yeniden keşfetti".

YAŞAM
18 Kasım 2022 - 15:39
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Doğa bilimcileri sevindiren haber: 140 yıl sonra ilk defa görüldü


Papua Yeni Gine'de 140 yıl sonra ilk defa görüntülenen siyah tüylü sülün kuşu büyük heyecan yarattı.

Bilim insanları tarafından en son görülmesinden yaklaşık 140 yıl sonra, araştırmacılar bu nadir kuşu "yeniden keşfetti".



Bir ay süren araştırmaların ardından Eylül ayında bir ekip Papua Yeni Gine açıklarındaki küçük bir adanın ormanlarının derinliklerinde bu türün görüntülerini yakaladı.

Bu, yerel halkla sayısız görüşme, 20 kamera tuzağı ve korsanlarla karşılaşmayı içeren devasa bir çabaydı.

Keşif gezisinin eş lideri John Mittermeier, bunun "tek boynuzlu bir at bulmak" gibi bir his olduğunu söyledi.

Araştırmacılar bu keşfin türün yok olmaktan kurtarılmasına yardımcı olacağını umuyor.

140 yıl sonra

Araştırmacılar bölgeye kameralar yerleştirdi ve sonunda ekibin adadan ayrılmasına günler kala kuşu yakaladı.

Cornell Üniversitesi araştırmacısı Jordan Boersma, "Fotoğraflar arasında gezinirken, kameramızın önünden geçip giden bu kuşun fotoğrafı beni hayrete düşürdü" dedi. Yakaladıkları görüntüler, uzun süredir kayıp olan kuşun 1882'den bu yana bilim insanları tarafından ilk kez belgelenmesi anlamına geliyor. Bay Mittermeier, "Bu, bir korumacı ve kuş gözlemcisi olarak hayatınız boyunca hayalini kurduğunuz türden bir an" dedi.

Tür hakkında çok az şey biliniyor ancak bilim insanları Fergusson Adası'ndaki popülasyonun çok küçük olduğuna ve azaldığına inanıyor. Ancak ekip, topladıkları bilgilerin kalan kuşların korunmasına yardımcı olmak için kullanılabileceğini umuyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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