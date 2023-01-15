MAGAZİN
15 Ocak 2023 - 18:30

Doğa Rutkay sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Sevilen oyuncudan üzen haber!

Doğa Rutkay’dan korkutan haber!

MAGAZİN
15 Ocak 2023 - 18:30
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Doğa Rutkay sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Sevilen oyuncudan üzen haber!
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Güldür Güldür programının başarılı oyuncusu Doğa Rutkay hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılmasının ardından rahatsızlığının sebebi domuz gribi olduğu anlaşıldı.




Geçtiğimiz senelerde büyük bir sorun olan Covid 19 milyonlarca insanın canına sebep olmuş ve sosyal hayatı büyük derecede etkilemişti. Kişiler bu salgından korunabilmek maksadıyla maskelere sığınmış ve kendilerini evden çıkmayarak, sosyal hayata ara vererek korumuşlardı. İlerleyen zamanlarda salgın bitmiş ve buna bağlı olarak alınan tedbirler askıya alındı. Fakat bunun sonucunda da başka salgınlar ve hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Daha önceki yıllarda meydana gelen ve birçok kişinin canına mal olan kuş gribi, domuz gribi gibi çeşitli hastalıklar ortaya çıktı. Özellikle bu kışta çok fazla kişide görülen domuz gribi başta okullar olmak üzere birçok yerde salgını yayan yer oldu. Domuz gribi nedeniyle hastanenin yolunu tutan kişi sayısı oldukça fazla. Bu hastalığa yakalananlardan biri de Doğa Rutkay oldu. Ünlü oyuncu Doğa Rutkay domuz gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Doğa Rutkay Domuz Gribi Oldu

Güldür Güldür Show’un önemli oyuncularından Doğa Rutkay sevenlerini üzdü. Ünlü oyuncunun domuz gribine yakalandığı ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı aktarıldı. Sosyal medya hesabından sevenlerine açıklama yapan Doğa Rutkay ağır bir hastalık geçirdiğini söyleyerek durumu açıklamış oldu. Güzel oyuncunun tedavisi yapılmaya devam ederken destekler esirgenmedi. Sevenleri ve daha birçok ünlü isimden geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor. Yapılan son açıklamalara göre ünlü oyuncunun durumunun iyiye gittiği aktarılırken hastalığın kısa sürede atlatılacağına dair açıklamalar yapıldı.

Çok Ağır Bir Hastalık

Güzel oyuncu Doğa Rutkay, hastalığını sosyal medyadan duyurmuştu. Gelen mesajlara dönemediğini toplu mesaj şeklinde ileterek sevenleriyle iletişimi kesmedi. Ünlü oyuncu hastalığın çok zor olduğunu, koronavirüsten farksız olduğunu ve özellikle okullu çocuklu ailelerin çok dikkat etmesini söyleyerek uyarılarda bulundu.

EDİTÖR
Dilara Sultan Çin
Dilara Sultan Çin
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