Doğada en nadir görülen olay gerçekleşiyor! Hibrit Güneş tutulması o tarihte yaşanacak! Astrolojik etkileri kadersel döngüyü silbaştan yazacak! Kehanetler çıkmaya başladı







HİBRİT GÜNEŞ TUTULMASI







Astrolojik anlamda yapılan yorumlar merakla araştırılırken son günlerde en çok beklenen doğa olayı hibrit güneş tutulması oldu. Peki hibrit güneş tutulması nedir? Ne zaman olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Hibrit güneş tutulması 20 Nisan Perşembe günü olacak ve insanlar tarafından izlenecek. Tam güneş tutulması olduğu zaman ay güneş ile dünya arasına geçiyor ve güneş kapanıyor. Halkalı güneş tutulma olduğu zaman ise ay güneş ve dünya arasına giriyor ama güneş tam kapanmıyor. Hibrit güneş tutulması ile tam güneş tutulması ve halkalı güneş tutulmasının birleşimi olarak biliniyor.Hibrit güneş tutulması ise 40 senede bir görülen nadir bir doğa olayı olarak biliniyor. Hibrit güneş tutulmasında güneş ve ay dünya ile tamamen veya kısmen aynı hizaya geldiği zaman yaşanıyor. Hibrit güneş tutulması ile ilgili kehanetler devam ediyor ve astrolojik anlamda burçlara da etkisi olacağı konuşuluyor. Ancak ülkemizden hibrit güneş tutulması izlenemeyecek. 20 Nisan günü gerçekleşecek hibrit güneş tutulması NASA gibi farklı kurumlar aracılığıyla canlı yayınla takip edilebilecek. Hibrit güneş tutulması bundan 10 sene önce 3 Kasım 2013 tarihinde yaşanmıştı ve bu seneki hibrit güneş tutulmasından sonra 5 Kasım 2031 tarihinde tekrar yaşanacak.