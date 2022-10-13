EKONOMİ
13 Ekim 2022 - 10:46

Doğal gaz destek başvuruları ne zaman sona eriyor? Hane başına 900-2500 TL doğalgaz desteği başvuru ekranı ve şartları!

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte dikkatler devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği doğal gaz desteğine çevrildi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, destek ücretinin ne kadar olduğunu merak ederken aynı zamanda nasıl başvuru yapacaklarını ve başvuru şartlarını da sorguluyorlar. İşte Hane başına 900-2500 TL doğalgaz desteği başvuru ekranı ve şartları..

EKONOMİ
13 Ekim 2022 - 10:46
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Doğal gaz destek başvuruları ne zaman sona eriyor? Hane başına 900-2500 TL doğalgaz desteği başvuru ekranı ve şartları!


Doğal gaz desteğine hak akzanabiğlimek için belirlenmiş olan ilçe ve şehirlerde ikamet etmeniz gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hane başına yardım maliyetlerinin 900 ile 2500 TL arasında değişeceğini açıklamıştı. Kronik hastalığa sahip vatandaşlar ve aynı zamanda yaşam destek cihazı kullanılan evlere de yüzde 5 ilave yardım yapılacak. 3 milyar lirav tutarında yapılacak olan doğal gaz desteğinden yararlanmak için belirtilen uygunluk koşullarının sağlanması gerekmektedir.

DOĞAL GAZ DESTEK BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Doğal gaz destek başvuruları

Doğalgaz üretimi için başvurular 5 Eylül'den itibaren kabul ediliyor. Başvuru süresi yoktur. Başvuru şartlarını sağlayan aileler e-Devlet üzerinden T.C.'ye başvurabilirler. Başvurunuzu TC Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na iletebilirsiniz.

2022 DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI



Doğal gaz destek başvuruları

Devletin doğal gazla ilgili başlattığı programdam sadece Türk vatandaşları yararlanabilir. e-Devlet Portalı üzerinden destek programlarına başvuran kişilerin doğal gazın hizmet verdiği ilçe ve şehirlerde ikamet etmeleri gerekmektedir. Ayrıca kronik hastalar ve yaşam desteği alan aileleri yüzde 5 daha fazla doğalgaz yardımı alacak. Ev adresinde faturalı veya faturalı sayaç ile doğalgaz aboneliği olan ve faturalı hane halkı müşteri grubuna dahil olan herkes başvurabilir.

DOĞAL GAZ DESTEK ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILIR?

Doğal gaz destek başvuruları

 2022 yılında doğalgaza verilen destekler hane başına 900 TL ile 2.500 TL arasında değişmektedir. Başvurusu e-Devlet üzerinden onaylanan vatandaşlar PTT'ye girerek talepte bulunabiliyor ve destek alabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların destek tutarlarının kartlarına aktarılacağını bildirdi.

DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen herkes öncelikle e-devlet üzerinden T.C. ile iletişime geçebilir. arkanı dön. Kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. Sisteme giriş yapan vatandaşlar, sağ üst köşedeki arama kutusuna "aile ve sosyal hizmetler refah başvuru hizmeti" yazarak başvuru sayfasına gidebilirler. Burada karşılaşılan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak dolduran vatandaşların başvuruları kapatılacaktı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Altın ve doların yönünü anlatan İslam Memiş'ten
Altın ve doların yönünü anlatan İslam Memiş'ten "Tezgaha gelmeyin" uyarısı!
Aile Bakanlığı, zor günler geçirenlere kredi imkanı kapsamında 5 bin TL nakit yardımda bulunuyor!
Aile Bakanlığı, zor günler geçirenlere kredi imkanı kapsamında 5 bin TL nakit yardımda bulunuyor!
Altının seyrini değiştirecek kritik gün! Piyasalar ABD'ye odaklandı
Altının seyrini değiştirecek kritik gün! Piyasalar ABD'ye odaklandı
Anneler için iyi haber! Kimlik kartı olan annelere PTT'den 1400 TL nakit yardımı! Başvuru için şart yok, herkes alabiliyor
Anneler için iyi haber! Kimlik kartı olan annelere PTT'den 1400 TL nakit yardımı! Başvuru için şart yok, herkes alabiliyor
Altın piyasasında 7 ay sonra bir ilk! Kapalıçarşı fiyatları değişti.. Yatırımcılar şaşkın!
Altın piyasasında 7 ay sonra bir ilk! Kapalıçarşı fiyatları değişti.. Yatırımcılar şaşkın!
Detaylar netleşti: 5.3 milyon memur ve memur emeklisi çift zam alacak!
Detaylar netleşti: 5.3 milyon memur ve memur emeklisi çift zam alacak!
Son Haberler
Altın ve doların yönünü anlatan İslam Memiş'ten
Altın ve doların yönünü anlatan İslam Memiş'ten "Tezgaha gelmeyin"...
AKP'li Metin Külünk'ün dolar düşürme teorisi:
AKP'li Metin Külünk'ün dolar düşürme teorisi: "Kur, 7-8 liraya düşer!"
Aile Bakanlığı, zor günler geçirenlere kredi imkanı kapsamında 5 bin TL nakit yardımda bulunuyor!
Aile Bakanlığı, zor günler geçirenlere kredi imkanı kapsamında...
Alp Navruz'dan Ayça Ayşin Turan'a reklam için geri dön çağrısı!
Alp Navruz'dan Ayça Ayşin Turan'a reklam için geri dön çağrısı!
Bakan Bilgin'den yeni 2023 asgari ücret ve EYT açıklaması geldi:
Bakan Bilgin'den yeni 2023 asgari ücret ve EYT açıklaması geldi: "EYT...
Uraz Kaygılaroğlu'nun ojeli tırnakları sosyal medyada gündem oldu!
Uraz Kaygılaroğlu'nun ojeli tırnakları sosyal medyada gündem oldu!
Tüm hesaplarınız bir anda boşalabilir: WhatsApp'ın bu sürümünü sakın indirmeyin!
Tüm hesaplarınız bir anda boşalabilir: WhatsApp'ın bu sürümünü...
İspanya'da yayınlanmaya başlayan Yargı, izlenme rekoru kırdı!
İspanya'da yayınlanmaya başlayan Yargı, izlenme rekoru kırdı!
Malatya'da iPhone’un son modeli için aracını takasa verdi!
Malatya'da iPhone’un son modeli için aracını takasa verdi!
Sansür yasasını protesto eden CHP'li vekil, çekiçle telefonunu parçaladı!
Sansür yasasını protesto eden CHP'li vekil, çekiçle telefonunu parçaladı!
Merve Boluğur'un balayı programı hastanede bitti! Eşi Mert Aydın ameliyata alındı
Merve Boluğur'un balayı programı hastanede bitti! Eşi Mert Aydın...
Messi mi, Ronaldo mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafını seçti!
Messi mi, Ronaldo mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafını seçti!
Türkiye ile baş edemeyen Yunanistan NATO'ya şikayetçi oldu!
Türkiye ile baş edemeyen Yunanistan NATO'ya şikayetçi oldu!
Altının seyrini değiştirecek kritik gün! Piyasalar ABD'ye odaklandı
Altının seyrini değiştirecek kritik gün! Piyasalar ABD'ye odaklandı
e-Devlet'ten 17 bin 500 sabıka kaydı silindi! Adli sicil kaydı düzeltme ve silme işlemleri
e-Devlet'ten 17 bin 500 sabıka kaydı silindi! Adli sicil kaydı düzeltme...