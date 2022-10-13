Doğal gaz desteğine hak akzanabiğlimek için belirlenmiş olan ilçe ve şehirlerde ikamet etmeniz gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hane başına yardım maliyetlerinin 900 ile 2500 TL arasında değişeceğini açıklamıştı. Kronik hastalığa sahip vatandaşlar ve aynı zamanda yaşam destek cihazı kullanılan evlere de yüzde 5 ilave yardım yapılacak. 3 milyar lirav tutarında yapılacak olan doğal gaz desteğinden yararlanmak için belirtilen uygunluk koşullarının sağlanması gerekmektedir.
EKONOMİ
13 Ekim 2022 - 10:46
Doğal gaz destek başvuruları ne zaman sona eriyor? Hane başına 900-2500 TL doğalgaz desteği başvuru ekranı ve şartları!
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte dikkatler devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği doğal gaz desteğine çevrildi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, destek ücretinin ne kadar olduğunu merak ederken aynı zamanda nasıl başvuru yapacaklarını ve başvuru şartlarını da sorguluyorlar. İşte Hane başına 900-2500 TL doğalgaz desteği başvuru ekranı ve şartları..
EKONOMİ
13 Ekim 2022 - 10:46
2022 DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
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