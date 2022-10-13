Doğal gaz destek başvuruları ne zaman sona eriyor? Hane başına 900-2500 TL doğalgaz desteği başvuru ekranı ve şartları!







DOĞAL GAZ DESTEK BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?





2022 DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI





Devletin doğal gazla ilgili başlattığı programdam sadece Türk vatandaşları yararlanabilir. e-Devlet Portalı üzerinden destek programlarına başvuran kişilerin doğal gazın hizmet verdiği ilçe ve şehirlerde ikamet etmeleri gerekmektedir. Ayrıca kronik hastalar ve yaşam desteği alan aileleri yüzde 5 daha fazla doğalgaz yardımı alacak. Ev adresinde faturalı veya faturalı sayaç ile doğalgaz aboneliği olan ve faturalı hane halkı müşteri grubuna dahil olan herkes başvurabilir. DOĞAL GAZ DESTEK ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILIR?





DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU

Doğal gaz desteğine hak akzanabiğlimek için belirlenmiş olan ilçe ve şehirlerde ikamet etmeniz gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hane başına yardım maliyetlerinin 900 ile 2500 TL arasında değişeceğini açıklamıştı. Kronik hastalığa sahip vatandaşlar ve aynı zamanda yaşam destek cihazı kullanılan evlere de yüzde 5 ilave yardım yapılacak. 3 milyar lirav tutarında yapılacak olan doğal gaz desteğinden yararlanmak için belirtilen uygunluk koşullarının sağlanması gerekmektedir.Doğalgaz üretimi için başvurular 5 Eylül'den itibaren kabul ediliyor. Başvuru süresi yoktur. Başvuru şartlarını sağlayan aileler e-Devlet üzerinden T.C.'ye başvurabilirler. Başvurunuzu TC Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na iletebilirsiniz.2022 yılında doğalgaza verilen destekler hane başına 900 TL ile 2.500 TL arasında değişmektedir. Başvurusu e-Devlet üzerinden onaylanan vatandaşlar PTT'ye girerek talepte bulunabiliyor ve destek alabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların destek tutarlarının kartlarına aktarılacağını bildirdi.Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen herkes öncelikle e-devlet üzerinden T.C. ile iletişime geçebilir. arkanı dön. Kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. Sisteme giriş yapan vatandaşlar, sağ üst köşedeki arama kutusuna "aile ve sosyal hizmetler refah başvuru hizmeti" yazarak başvuru sayfasına gidebilirler. Burada karşılaşılan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak dolduran vatandaşların başvuruları kapatılacaktı.