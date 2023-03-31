Doğal gaz faturaları yüzde 20,01 düşecek! BOTAŞ, indirim müjdesini duyurdu..

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), bir son dakika açıklamasında doğal gazda yüzde 20,01 oranında indirim yapıldığını bildirdi. Açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayından itibaren sanayide doğal gaz tüketimini yüzde 20 oranında kısma kararının uygulanmaya başladığı belirtildi. Bu indirimin yanı sıra enerji üretimi için kullanılan gaz da 16,67 oranında indirim uygulanacak.
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ELEKTRİK ÜRETİM AMAÇLI GAZDA İNDİRİM
Açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren büyük sanayi projelerinde kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatına yüzde 20, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatına ise yüzde 16,67 indirim uygulanacağı belirtildi. 1 Nisan'da endüstriyel doğal gaz toptan satış fiyatları yüzde 52,43 düşüşle yüzde 63,63'e düşerken, elektrik üretimi doğal gaz toptan satış fiyatları yüzde 51,52 oldu.