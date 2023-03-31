GÜNDEM
31 Mart 2023 - 13:02

Doğal gaz faturaları yüzde 20,01 düşecek! BOTAŞ, indirim müjdesini duyurdu..

BOTAŞ, tarafından yağılan bir son dakika açıklamasında elektrik üretim gazında yüzde 6,67 ve endüstriyel gazda yüzde 20,01 indirim açıkladı. Enstitünün görüşünde, doğal gazın toptan satış fiyatlarında mümkün olmuş olan en makul seviyede belirlenmesi ve tüketicilere sunulması gerektiği savunması aktarıldı.

GÜNDEM
31 Mart 2023 - 13:02
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Doğal gaz faturaları yüzde 20,01 düşecek! BOTAŞ, indirim müjdesini duyurdu..


Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), bir son dakika açıklamasında doğal gazda yüzde 20,01 oranında indirim yapıldığını bildirdi. Açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayından itibaren sanayide doğal gaz tüketimini yüzde 20 oranında kısma kararının uygulanmaya başladığı belirtildi. Bu indirimin yanı sıra enerji üretimi için kullanılan gaz da 16,67 oranında indirim uygulanacak.

MÜMKÜN OLAN EN MAKUL SEVİYEDE

Doğal gaz faturaları yüzde 20,01 düşecek

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, kuruluşun toptan doğal gaz fiyatları, piyasa koşulları, ulusal ekonomik koşullar, piyasa fiyat istikrarı ve enerji piyasası düzenleyicilerinin tarife ve değişikliklerine ilişkin verilmiş olan kararların dikkate alındığı ve mümkün olan en düşük seviyeden belirlendiği ifade edilirken bunun bir maliyet unsuru olduğu ve bu şekilde tüketiciye sunulduğu kaydedildi.

ELEKTRİK ÜRETİM AMAÇLI GAZDA İNDİRİM



Açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren büyük sanayi projelerinde kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatına yüzde 20, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatına ise yüzde 16,67 indirim uygulanacağı belirtildi. 1 Nisan'da endüstriyel doğal gaz toptan satış fiyatları yüzde 52,43 düşüşle yüzde 63,63'e düşerken, elektrik üretimi doğal gaz toptan satış fiyatları yüzde 51,52 oldu.

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