Doğal gaz faturalarında yüzde 30'luk bir azalma bundan daha kolay olamazdı! Doğal gaz faturanızı düşürmenin 7 yolu belirlendi: Kombi ekipmanlarına, radyatörlere, kapı, pencere ve perdelere dikkat!







DOĞALGAZ FATURASINI YÜZDE 30 DÜŞÜREREK TASARRUF ETMENİN 7 YOLU











ECO MODUNDA SICAK SU KULLANIN

GEREKTİĞİ KADAR ISITIN VE ODA SICAKLIĞINI DÜŞÜRÜN

KAPI VE PENCERELERİ YALITIM KAPLATIN

DAHA EŞİT ISITMA İÇİN SİSTEMİN HİDROLİK DENGELEMESİ

PERDE VEYA PANJUR KULLANIN

RADYATÖRÜN ARKASINA PARLAK BİR YALITIM PANELİ TAKTIRIN

UZUN VADELİ TASARRUF FIRSATI





Doğalgaz fiyatları yükseldiği için ısınma giderleri geçen yıla göre daha yüksek olacaktır. Sodexo Entegre Servis Yönetimi Teknik Servis Başkanı Murat Özberk, kış mevsiminin yaklaştığı bu günlerde, verimli kombilerin kullanılmasının doğalgaz tüketiminde tasarruf sağlayabileceğini anlatıyor.Murat Özberk, evinde doğalgazı verimli kullanarak kısa vadede yüzde 20, uzun vadede ise toplamda yüzde 32 bedelsiz tasarruf sağlayabileceğini söyledi. Özberk, doğal gaz faturanızda tasarruf edebileceğiniz yedi yolu detaylandırdı.Daha az kazan dönüş suyu daha az doğalgaz tüketim olduğunu belirten Murat Özberk, "Akış sıcaklığını düşürün ve oda eskisi gibi sıcak kalacaktır. Önerilen su besleme sıcaklığını yaklaşık 60°C'ye ayarlayarak bazı haneler serinler, ancak sıcaklığı istediğiniz zaman artırabilirsiniz. Akış sıcaklığını güvenilir bir şekilde düşürmek, evinizin yıllık gaz tüketiminden yüzde 8 tasarruf etmenin daha az bilinen ancak çok etkili bir yoludur." dedi.Kazan ön ısıtma işlevi, musluktan her zaman sıcak su çıkacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, kazanın sürekli olarak suyu ısıttığı anlamına gelir. Eco Modu kapalıyken kombi ünitesi, istenen sıcak suyu sağlamak için bekleyecek ve enerji tüketecektir. Eco modu açıkken sıcak su talebi karşılanırsa ısıtma fonksiyonu ısıtmaya başlar. Bu nedenle, sıcak suyun çıkması biraz zaman alabilir. Sürekli sıcak su ihtiyacı olmayan evlerde bu özellik açılabilir. Bu sayede gaz tüketiminde yüzde 5 tasarruf sağlayabilirsiniz.Beklenen enerji krizi nedeniyle Almanya, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa Birliği ülkeleri kamu binalarında ortam sıcaklığını 19°C ile sınırlandırmıştır. Oda sıcaklığındaki 1°C'lik düşüş, yıllık gaz tüketimini yüzde 7 azaltır. Ev ortamı için tavsiye edilen oda sıcaklığı 20 ila 22°C, bebek odası 23 ila 24°C, yatak odasından mutfağa 18°C ​​ve banyo önerilen değer olan 20°C'ye bir saat önceden ayarlanmalıdır. banyo yapılır ve banyodan sonra sıcaklık 24°C'ye yükselir.Kapı ve pencereleri kontrolsüz hava girişlerinden yalıtarak, pencereleri mevsime göre yaz ve kış konumlarına ayarlayarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ev pencerelerden havalandırılırken kalorifer tesisatı ve pencere kenarındaki radyatörlerin kapatılması, kazanın dönüş sıcaklığının düşmesini engeller ve art ısıtma için kullanılması gereken doğalgazın tüketimini azaltır.Radyatörünüzde termostatik vana yoksa dengeleyerek enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bunun için radyatör vanasını kazana en yakın radyatörden en uzaktaki radyatöre doğru itin. Uzman bir ekipten yardım alabilir veya kendiniz yapabilirsiniz.Hava karardıktan sonra veya yatmadan önce panjurları indirerek ve radyatörleri engellememek için kalın perdeler kullanarak ısı kaybını azaltabilir ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.Isı kaybındaki sıcaklık farkı ne kadar büyük olursa, enerji kaybı da o kadar büyük olur. Radyatörler doğal olarak sırtınızı ısıtır, bu nedenle oraya parlak kaplamalı yalıtım panelleri yerleştirmek enerji kaybını azaltmaya ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Panellerin parlak yüzeyi ayrıca ısı radyasyonunu yansıtarak ısı yalıtımını arttırır.> Kombinizin yıllık bakımı, yanma performansının kontrol edilmesi, hasarlı veya aşınmış parçaların değiştirilmesi, basınç kontrolü ve gerekli temizliğin yapılması, cihazınızın ömrünü uzattığı gibi enerji tasarrufu da sağlar. > Çift camlı pencereler, normal pencereler kadar ısıyı içeri almaz. Pencere camını tek camdan çift cama çevirerek enerji tasarrufuna büyük katkı sağlar. Eski tip yoğuşmasız cihazlar, ısıyı baca yoluyla evden atmosfere kaçan sıcak gazlar şeklinde boşa harcar. Cihazın değiştirilmesi, cihazın verimliliğini iki katına çıkarır. > Oda sıcaklığını yükseltmek veya düşürmek için normal radyatör vanaları termostatik vanalarla değiştirilmelidir. Akıllı bir termostat, merkezi ısıtmanızı uygulama aracılığıyla kontrol etmenizi sağlar. Uzaktan kumanda, İnternet veya akıllı telefon Bluetooth aracılığıyla yapılabilir. Hareket sensörü seçeneklerini ihtiyaçlarınıza göre programlayabilir ve değerlendirebilirsiniz. > Dış hava sıcaklığına göre ısıtma sistemini otomatik olarak kontrol eden dış hava sensörü, dış hava sıcaklığı düştüğünde iç hava sensörü ile haberleşir ve kazan giriş suyu sıcaklığını otomatik olarak yükseltir. Güneş parlarken sıcaklık yükselirse bunun tersi olur ve enerji tasarrufu sağlanır. > Duvarlar ve tavanlar için optimum yalıtım kalınlığının hesaplanması ve uygun yalıtım kalınlığının uygulanması önerilir.