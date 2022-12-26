Doğal gaz faturasının yüksek geldiğini gören Ece Erken isyanını durduramadı!







DOĞAL GAZ FATURASI İSYAN ETTİRDİ







Ece Erken, geçen haftalarda Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak bakıcı, dadı ve yardımcılara yapılan zamları protesto etmişti. 10 bin TL'ye varan bir ücretten fedakarlık eden Ece Erken, bu meblağla oğluna yardımcı olacak hiç kimseyi bulamadığını anlatmıştı.Ünlü sunucu Ece Erken bu kez de evine gelen doğalgaz faturasına isyan etti. Ece Erken 3 bin 232 TL'lik faturayı görünce neye uğradığını şaşırdı ve şu paylaşımı yaptı: “Ya hayırdır.. Benim evim bir daire. Fatura geldi 3232 TL, Pes..."