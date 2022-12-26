MAGAZİN
26 Aralık 2022 - 00:48

Doğal gaz faturasının yüksek geldiğini gören Ece Erken isyanını durduramadı!

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, zor günleri atlatmaya çalışıyor. Genellikle oğluyla ilgilenen ve onunda daha fazla vakit geçirmeye çalışan ünlü isim gelen doğal gaz faturasına resmen çıldırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden faturasını paylaşan Erken, deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü..

MAGAZİN
26 Aralık 2022 - 00:48
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Doğal gaz faturasının yüksek geldiğini gören Ece Erken isyanını durduramadı!


Ece Erken, geçen haftalarda Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak bakıcı, dadı ve yardımcılara yapılan zamları protesto etmişti. 10 bin TL'ye varan bir ücretten fedakarlık eden Ece Erken, bu meblağla oğluna yardımcı olacak hiç kimseyi bulamadığını anlatmıştı.

Doğal gaz faturasının yüksek geldiğini gören Ece Erken

DOĞAL GAZ FATURASI İSYAN ETTİRDİ



Ünlü sunucu Ece Erken bu kez de evine gelen doğalgaz faturasına isyan etti. Ece Erken 3 bin 232 TL'lik faturayı görünce neye uğradığını şaşırdı ve şu paylaşımı yaptı: “Ya hayırdır.. Benim evim bir daire. Fatura geldi 3232 TL, Pes..."

Doğal gaz faturasının yüksek geldiğini gören Ece Erken

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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