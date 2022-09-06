GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 16:12

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi başvuruları başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı bir açıklamada Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ile ilgili başvuruların başladığını bildirdi.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 16:12
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Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi başvuruları başladı!


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yoksul hanelere doğalgaz tüketim desteği kış başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Yanık açıklamasında kiracıların da artık destekten yararlanabileceğini söyledi.

3 milyar TL bütçeyle gerçekleştirilen doğalgaz tüketimine desteği hakkında bilgiler veren Bakan Yanık, ilk dönem ödemelerinin Mart-Nisan aylarında toplam 114,2 milyon TL olduğunu belirterek, bu desteğin 331 binden fazla haneye ulaştırıldığını aktardı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Doğal gaz destek başvuruları e-Devlet'ten

Bakan Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketimi Destekleme Programı kapsamındaki e-Devlet başvurularının devam edeceğini belirterek, "Desteklerimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, devlet tarafından sağlanan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli hizmetlere başvurabilirler." siye konuştu. Bu kapsamda şu anda doğalgaz sağlanan yerleşim yerlerinde yaşayan ve evinde mesken gazı abonesi olan vatandaşlarımıza bu desteği sunacaklarını ifade eden Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'ndan daha fazla ihtiyaç sahibi ailenin yararlanabilmesi için de yeni düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

"Sağlık raporu ibraz eden kronik hastalara %5 ek ücret ödenecektir."

Bakan Yanık, sağlık durumu rapor edilen kronik hastalara veya cihaza bağlı olarak yaşamaya devam eden vatandaşlara ek ödemeler yapılacağını söyledi. Yanık konuşmasında 'Hastalarımızın yaşadığı hanelere belirlediğimiz destek seviyelerinin üzerine %5 daha fazla ödüyoruz.' ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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