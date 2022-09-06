Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yoksul hanelere doğalgaz tüketim desteği kış başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Yanık açıklamasında kiracıların da artık destekten yararlanabileceğini söyledi. 3 milyar TL bütçeyle gerçekleştirilen doğalgaz tüketimine desteği hakkında bilgiler veren Bakan Yanık, ilk dönem ödemelerinin Mart-Nisan aylarında toplam 114,2 milyon TL olduğunu belirterek, bu desteğin 331 binden fazla haneye ulaştırıldığını aktardı.
GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 16:12
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi başvuruları başladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı bir açıklamada Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ile ilgili başvuruların başladığını bildirdi.
GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 16:12
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