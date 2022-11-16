Doğal gaz ve elektrik faturası desteğinde son dakika gelişmesi: Sosyal yardımlarda kalemler tek tek açıklandı!













ELEKTRİK ÖDEMELERİ İÇİN NE YAPILIYOR?

ÇOCUKLU EVLERE DAHA FAZLA DESTEK

Devlet her yıl milyonlarca vatandaşa sosyal yardım sağlamaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ne zaman ve hangi koşullarda yardım alabileceklerini bilmek isterler. Doğalgaz, elektrik ve aile desteği gibi sosyal yardımlar kış aylarında vatandaşlara rahat bir nefes verirken, birçok destek tarifesi gün yüzüne çıktı. Aile Yardımı Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikamet yerinizin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçen hafta yardım alan hanelerin kış dönemi öncesi yalnız bırakılmayacağını söyleyerek, toplamda yaklaşık 7 milyar TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.Bu kapsamda Türkiye'deki 1.003 Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na (SYDV) destek programları için düzenli olarak kaynak aktarılmaktadır. Bu yardımlardan biri olan Türkiye Aile Yardım Programı, gelir düzeyi belirli sınırların altında olan vatandaşları korumayı amaçlıyor. Program kapsamında, kişi başına düşen gelir aralığına göre kademeli olarak destek sağlanacak. İşte kişi başı aylık gelir: 450 TL'nin altındaki haneler için aylık 1.250 TL; 450 TL üzeri – 911,15 TL altı aileler için 1.100 TL; 911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL altı aileler için 950 TL; 1.372,30 TL ile 1.833,45 TL arasındaki aileler aylık 850 TL..Sosyal yardım alan hanelerin elektrik faturaları da desteklenmektedir. Güç tüketimi desteğinin bir parçası olarak; 1-2 kişilik ihtiyaç sahibi haneler için aylık 75 kWh, 3 kişilik bir hane için ayda 100 kWh, Dört kişilik bir aile için ayda 125 kWh, 5 veya daha fazla hane için aylık 150 kWh saat destek ödemesi gönderiliyor. Tıbbi ürünlerin elektrik tüketimi için verilen destek kapsamında aylık 150 kwh destek verilmektedir. Desteklenen aralık 130,09 TL ile 260,19 TL arasındadır. Bu destekten yararlanabilmek için başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olmasının yanı sıra SYD Vakfı tarafından verilen dönemsel hibelerden yararlanmaya hak kazanmış olması, Evinizde kronik hastalığı nedeniyle elektromedikal cihaz kullanması gereken hastaların var olması, faturaların son tedarik kapsamında uygun olmayan özel tüketici gruplarına veya abonelere yönelik olması gerekiyor. Ödemeler PTT aracılığı ile yapılır. 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 2,3 milyon haneye 2,2 milyar TL tahsis edilmiş olup, 2019 yılında programın başlamasıyla birlikte toplam 8,4 milyar TL tahsis edilmiştir.“Çocuk Bakım Bileşeni”nde 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL ve 5 çocuklu hanelere 650 TL ek ödeme yapılacak. . Profili onaylanan haneler de elektrik tüketim yardımından yararlanabilecek. Bu kapsamda 1-2 kişilik haneye 108 TL, 3 kişilik haneye 144 TL, 4 kişilik haneye 180 TL, 5 ve üzeri nüfuslu haneye 216 TL hibe verilecek. Programın başladığı Temmuz ayından bu yana aile ve çocuk bileşenleri de dahil olmak üzere 2,5 milyon haneye 3 milyar TL'den fazla yardım yapılmıştır.