Finans
05 Nisan 2023 - 23:59

Doğalgaz aboneliği adına kayıtlı olanlara müjde! Bunu yapanlar 2500 TL'lik toplu para alacak: e-Devlet ekranı açıldı

2023 asgari ücret zammıyla beraber doğalgaz destek ödemeleri için harekete geçildi. E devlet üzerinden doğal gaz yardımlarıyla başvurular başladı. Fatura üzerinde adı geçenlere yardım eli uzatıldı.

Finans
05 Nisan 2023 - 23:59
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Doğalgaz aboneliği adına kayıtlı olanlara müjde! Bunu yapanlar 2500 TL'lik toplu para alacak: e-Devlet ekranı açıldı
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Doğalgaz abonelikleriyle beraber yeni gelişmeler yaşanırken doğalgaz faturasında adı geçenlere 2.500 TL ödeme alma şansı verildi. Devlet dar gelirli ailelere destek eli uzatmaya devam ederken 2023 senesiyle beraber asgari ücrete zam gelirken daha fazla insan tarafından yardımların ne kadar oluğu merak konusu oldu. Doğalgaz yardım tutarları en az 900 TL ve en fazla 2500 TL olarak belirlenirken şartlar duyuruldu.

doğal gaz destek

DOĞALGAZ DESTEK ÖDEME KOŞULLARI



-Tc vatandaşı olmak

-E devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunmak

-İkametgah adresinin ön ödemeli veya faturalı sayaca bağlı abonelik bulunması

Doğalgaz faturası için destek ödemeleri PTT üzerinden temin edilirken fatura sizin adınıza geçiyorsa şubelerden alınabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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