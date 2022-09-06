Doğalgaz'da Rusya’ya bağlı olan Almanya sert kışa hazırlık yapıyor!













Almanya'dan "U" dönüşü

Rusya'nın Ukrayna ile savaşının tetiklediği enerji alanındaki kriz, Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor. Almanya, Kremlin'in Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırılmadıkça Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz tedarikini tam olarak sürdürmeyeceğini açıklamasının ardından harekete geçti.Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 2011 döneminin Şansölyesi Angela Merkel tarafından açıklanan nükleer sıfır politikasının sona erdiğini belirten bir bildiri yayınladı. Hükümetin nükleer karşıtı ortaklarında Yeşiller partili Habek, "Her ihtimale karşı, ülkenin kalan üç nükleer santralinden ikisi 2023 Nisan ayı ortalarına kadar faaliyette kalacak" diye konuştu.Almanya sert kışa hazırlık">Almanya tarafından verilen bu karar dış basın ahbelerinde "U" dönüşü olarak yorumlanırken bilindiği üzere Angela Merkel, Japonya'daki Fukuşima nükleer kazasının ardından ülkenin altı santralinden üçünün kapatılmasıyla nükleer enerjiyi tamamen durdurmaya karar vermişti. Rusya'nın devlete ait enerji şirketi Gazprom, Nisan ayında Gastera'ya doğalgaz arzını keseceğini açıklamış, ancak şirket sağladığı gaz için ruble ödemeyi reddetmişti.Diğer taraftan; Gastera, Ruble ödemesi hakkında yorum yaparak Gazprom'un Rus doğalgazı için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini söylemişti.