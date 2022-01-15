EKONOMİ
15 Ocak 2022 - 19:54

Doğalgaz fatura desteği ne kadar ödenecek?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ihtiyaç sahibi kişilere ödenecek olan Doğalgaz faturası desteğinin ayrıntıları belli oldu Peki Doğalgaz fatura desteği ne kadar ödenecek?

EKONOMİ
15 Ocak 2022 - 19:54
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Doğalgaz fatura desteği ne kadar ödenecek?
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihtiyaç sahibi kişilere önümüzde ki günlerde doğalgaz desteği yapılacağını duyurmasından sonra Bakanlık harekete geçti ve doğalgaz faturası desteğinin ayrıntıları belli oldu.




Yıllık 450 - 1150 arası ödenecek



Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğalgaz desteğinin ihtiyaç sahibi kişilerin hanelerine yıllık 450 TL ila 1150 TL arasında olacağını duyurdu. 

Yanık ayrıca destek ödemesinin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını, teknik olarak çalışmaların başladığını ifade etti.Yanık, hedefin 4 milyon haneye senede toplam 3 milyar lira yardım olduğunu söyledi.

E-Devlet'ten başvuru yapılacak

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

 
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