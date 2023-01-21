Doğalgaz faturaları değil, kombiler el yakacak! Bu yöntem ile doğalgaz faturalarınızı şıp diye düşüreceksiniz!







Doğalgaz faturasını şu yöntemleri deneyerek düşürebilirsiniz;







Kış mevsiminin başlamasının ardından soğuklar hissedilmeye başlandı. Bununla beraber doğalgaz faturalarına da artışlar yaşandı.Doğalgaz tüketimi ihtiyacınızı azaltmak kaydı ile enerji verimli araçlar kullanabilirsiniz.Doğalgaz şirketleri herkes için çeşitli tarifeler belirtirler. Bunun için size en uyun tarifeyi belirtmeniz gerekmekte. Örnek verilecek olursa sabah ve akşam saatlerinde doğalgazdan tüketim sağlarsanız daha uygun bir tarife uygulayabilirsiniz.Doğalgaz ihtiyacınızı azaltmak için sıcak su ve ısıtma sistemlerini daha etkili bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Örnek verilecek olursa ısıtma sistemlerinizi size uygun düşük derecede tutarsanız ve sıcak su rezervuarınızın kapasitesini azaltmak bu amaca hizmet edebilen bir özellik şeklinde örnek gösterilebilir.Doğalgaz tedarikçileri arasında fiyat ve hizmet olarak büyük bir fark olabilir. Bu sebeple fiyatlar arasında karşılaştırma yapmak ve bütçenize uygun tedarikçi bulmak doğalgaz faturasının düşmesine sebep olabilir.Doğalgazı en çok nerelerde kullanıyorsanız ve en yüksek enerjinin nerede kullanıldığını tespit edebilirseniz bu araçların kullanımını azaltarak faturalarınıza yansıtabilirsiniz.Güneş Enerji Sistemlerini kullanarak faturanıza yansıtabilirsiniz. Bu yöntemler ile doğalgaz faturanızı azaltmanıza olanak sağlayabilir. Fakat, her ev ve ihtiyaç çeşitli olduğundan hangi yöntemlerin size uygunluk sağlayacağı tamamen sizin belirleyeceğiniz bir durum.