Doğalgaz faturaları meğer bu yüzden yüksek geliyormuş: Faturanızı kontrol edin













Dava bir an önce neticelendirilmeli

Elde edilen bilgilere göre doğal gaza yapılan gizli zamlar 2018'den itibaren devam ederken 2019 yılında Danıştay'a açılan iptal davası gündeme getirilmedi. İptal davasının Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş bağlamında açılmasıyla birlikte Danıştay Savcısı Fetih Sayın'ın iptal gerekçesini yazması gizli zamları kanıtlar nitelikte oldu. Savcı Fetih Sayın, vatandaşa henüz satılmayan doğal gaz parasının aylar öncesinden doğal gaz dağıtım şirketi tarafından alındığını ve bu durumun şirketin "nedensiz zenginleşmesine" neden olduğunu açıkladı. Fakat davanın gündeme getirilmemesinin tüm bu kanıtların 4 senedir konuşulmamasına neden olduğunu da bildirdi.ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, kartlı sistem ile doğal gaz satın alan vatandaşların ödemelerine sonradan zam yapılmasına neden olan bu sistemin iptali bağlamında açtığı davaya görüş yazan Savcı Sayın: "Vatandaş daha kullanmadığı ve belki de çok fazla zaman kullanmayacağı gazın bedelini peşin ödemekte, idare ise henüz satışını gerçekleştirmediği doğal gazın bedelini alıp işletme imkanına kavuşmaktır" şeklinde konuştu.Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Ergün Kılıç, önceden satın alınan doğal gaza gelen zamların iptali için federasyon olarak dava açtıklarını bildirirken Danıştay'ın aboneleri bu noktada taraf olarak görmediğini de ekledi. Davanın bir an önce sonuçlandırılması gerektiğine dikkat çeken Kılıç: "Davanın bir an önce neticelendirilip, doğal gaz şirketinin nedensiz zenginleşmesine neden olan düzenleme iptal edilerek haksız yere toplanan paraların tüketicilere iade edilmesini bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.