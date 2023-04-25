Doğalgaz faturaları sıfırlandı! Tarih verildi: O iki tarihe kadar fatura ödemek yok!





Bir ay ücretsiz doğalgaz











20 Nisan'dan sonraki ilk doğalgaz faturasında tutar sıfır olacak







Recep Tayyip Erdoğan, 1 ay boyunca doğalgaz faturalarından ücret alınmayacağını açıkladı. Duyuruya göre, evlerde 20 Nisan'dan sonra gelen ilk faturada tutar sıfır olacak. Fatura bir gün önce kesilmişse, tüketiciden bir sonraki fatura için ücret alınmayacak.Merkezi ısıtma kullanılan sitelerde ilk ay fatura kesilmeyecek. 20 Nisan'dan sonraki faturada sınma için herhangi bir ücret ödenmeyecek. 19 Nisan'da kesilen faturadan sonra, serbest fatura dönemi, 19 Mayıs. Bir yıl boyunca aylık 25 bin metreküp ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmı ise bir sonraki aya devredilmeyecek. Örneğin; Mayıs ayında 20 metreküp kullanılmışsa, kalan 5 metreküp bir sonraki aya geçmeyecek. 25 metreküp uygulamasında site yönetimleri faturayı buna göre düzenleyecek. Kartlı sayaçlarda ise uygulama mahsuplaşma şeklinde olacak. Dağıtım bedeli ve vergiler dahil Türkiye'deki ortalama doğalgaz maliyeti baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, konutlarda bir yıl boyunca ısınma ve sıcak su ihtiyacına karşılık gelen ücretsiz 25 metreküp ile faturalardan aylık 151,75 lira alınmayacak. Bu da bir yıllık dönemde 1.821 TL tasarruf edileceği anlamına geliyor.