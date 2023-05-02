Doğalgaz faturalarında 180 TL indirim geliyor! İlk gelen faturanıza bakın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'deki doğal gaz tüketimi için müjdeli bir haber verdi. Karadeniz gazının sisteme aktarılmasıyla birlikte doğal gaz faturalarında yapılacak indirim, tüketicilere ciddi bir avantaj sağlayacak. Bakan Dönmez, yıllık olarak 1800 TL'ye kadar bir indirim sağlanacağını belirtirken, bu indirimin ilk faturalardan itibaren hissedileceğini de açıkladı. Doğal gaz kullanıcıları için oldukça önemli bir gelişme olan bu indirim, vatandaşların bütçelerine önemli ölçüde katkı sağlayacak. Bakan Dönmez'in açıklamalarıyla birlikte, doğal gaz kullanıcıları artık daha rahat bir şekilde kış aylarını geçirebilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de bulunan gazın sisteme aktarılmasıyla ilgili müjde vererek doğal gaz faturalarında indirim yapılacağını duyurdu. Yapılan düzenleme kapsamında, bir yıl boyunca her ay 25 metreküp doğal gaz ücretsiz verilecek. Böylece aylık faturalarda ücret alınmayacak ve her ay 25 metreküp doğal gaz kullanımı ücretsiz olacak. Bu uygulama ile doğal gaz faturalarında 150 TL'ye kadar indirim sağlanacak ve yıllık olarak toplam 1800 TL tasarruf edilebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirim uygulamasının hemen başlayacağını ve vatandaşların ilk faturalarında indirimi hissedeceklerini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz faturalarında uygulanacak bedava gaz uygulaması hakkında açıklama yaptı. Bakan Dönmez, uygulamanın hemen başlatıldığını belirterek, ilk fatura tutarının sıfır olacağını ifade etti. Ancak, 20 Nisan tarihinden önce kesilen faturalar için ücretsiz dönemin, fatura kesim tarihine göre belirleneceğini söyledi. Örneğin, 18 Nisan'da kesilen bir fatura için ücretsiz dönem, 18 Mayıs'ta başlayacak. Bu uygulama ile doğal gaz faturalarında aylık 150 TL'ye kadar indirim sağlanacak ve yıllık olarak 1800 TL tasarruf edilebilecek.