Doğalgaz faturalarını bıçak gibi kesen indirim geliyor! O tarihi not edin: Artık bu kadar ödenecek







DOĞALGAZA DEV İNDİRİM!







FATURAYA 1.216 LİRA DESTEK





Türkiye'de Karadeniz Gazı'nın çıkarılmasıyla birlikte enerji sektöründe önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla beraber, 10 bin kişilik bir ekibin çalışmaları sonucunda doğalgaz fiyatlarında indirim yapılacağı müjdesi de verildi. 20 Nisan tarihinden itibaren, Karadeniz Gazı sayesinde doğalgaz faturalarında indirim görülecek ve vatandaşlar bu indirimden faydalanacaklar.Karadeniz gazının keşfiyle birlikte ülkede olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Denizin 2,200 metre altından çıkarılacak 710 milyar metreküplük gazın ekonomik değeri 1 trilyon dolardan fazla olacak. Bu gaz, 20 Nisan'da karaya çıkarılarak vatandaşların doğalgaz faturalarına indirim olarak yansıyacak. BOTAŞ tarafından tamamlanan tesisler, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde doğal gazın işlenmesi ve ardından BOTAŞ hattına aktarılması için kullanılacak. TPAO ve BOTAŞ arasındaki boru hatlarına kurulan Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu da tamamlandı. Bu tesis, doğal gaz işleme istasyonlarından veya depolama istasyonlarından gelen doğal gazı ihtiyaç duyulan basınca düşürerek, ısıtma ve faturalama ölçümünü yapacak. İşlemlerin tamamlanmasının ardından doğal gaz kontrollü bir şekilde dağıtılacak ve istenen basınca ayarlanan gaz şebekeye sunulacak. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye kendi doğalgaz kaynağına sahip olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 20 Nisan'da vatandaşlara yeni müjdeler verecek.Doğalgaz faturalarındaki indirim müjdesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan diğer bir destek formülü de vatandaşların yararına olacak. Buna göre, yılsonuna kadar 8 ay boyunca her ay mutfak ve banyo kullanımı için ihtiyaç duyulan 25 metreküp doğalgaz (152 TL tutarında) vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. Bu formül sayesinde vatandaşlara sağlanacak destek tutarı bin 216 TL olacak. Diğer bir destek formülü ise nisan ayında gelecek olan doğalgaz faturasının hiçbir şekilde tahsil edilmemesi yönünde olacak.