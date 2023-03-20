Doğalgaz faturalarını şıp diye kesen kampanya! Hemen başvur, faturanın 300 TL'sini geri al: Sayılı günler kaldı

Garanti Bankası yeni bir kampanya başlattı. Kampanya mobil müşteriler için geçerlidir. Garanti Bankası'nın cep telefonunda başlatılan bu kampanya ile doğalgaz faturası geri ödenebiliyor. Yaklaşık %20'si iade edilecek.
DOĞALGAZ FATURALARINIZDAN 300 TL GERİ ALINACAK!
15 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz. 15 Mayıs 2023 tarihine kadar ödenen doğalgaz faturasının %20'ai iade edilecek. Bu kampanya sadece bu bankaya özeldir. Bu, Garanti Bankası cep telefonu kullanılarak yapılan ödeme işlemleri için geçerlidir. Birçok vatandaş evlerini doğal gazla ısıtıyor ve doğal gaz faturaları özellikle yüksek geliyor. Garanti Bankası müşterisi olmayanlar bu kampanyadan yararlanamaz.