YAŞAM
20 Mart 2023 - 22:15

Doğalgaz faturalarını şıp diye kesen kampanya! Hemen başvur, faturanın 300 TL'sini geri al: Sayılı günler kaldı

Garanti Bankasından yeni kampanya! Kampanya mobil müşteriler için geçerli olup, doğalgaz faturasının 300 TL'sini geri alıyorsunuz. Kampanya detayları haberimizde yer almaktadır. İşte ayrıntılar.

YAŞAM
20 Mart 2023 - 22:15
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Doğalgaz faturalarını şıp diye kesen kampanya! Hemen başvur, faturanın 300 TL'sini geri al: Sayılı günler kaldı
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Garanti Bankası yeni bir kampanya başlattı. Kampanya mobil müşteriler için geçerlidir. Garanti Bankası'nın cep telefonunda başlatılan bu kampanya ile doğalgaz faturası geri ödenebiliyor. Yaklaşık %20'si iade edilecek.

doğalgaz

DOĞALGAZ FATURALARINIZDAN 300 TL GERİ ALINACAK!



15 Mart - 15 Nisan tarihleri ​​arasında başvuru yapabilirsiniz. 15 Mayıs 2023 tarihine kadar ödenen doğalgaz faturasının %20'ai iade edilecek. Bu kampanya sadece bu bankaya özeldir.

Bu, Garanti Bankası cep telefonu kullanılarak yapılan ödeme işlemleri için geçerlidir. Birçok vatandaş evlerini doğal gazla ısıtıyor ve doğal gaz faturaları özellikle yüksek geliyor. Garanti Bankası müşterisi olmayanlar bu kampanyadan yararlanamaz.

KAMPANYA DETAYLARI

Kampanyaya katılanların Garanti mobil uygulamasını indirmeleri gerekmektedir. Bundan sonra faturaların cep telefonundan 15 Mayıs tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. İlgilenenler otomatik veya manuel olarak ödeme talimatı vererek bu kampanyaya katılabilir.

ÖDÜL NASIL YÜKLENİYOR?

Fatura desteği tutarı olan ödüller zorunlu katkı payı olarak vatandaşlarımızın hesaplarına aktarılmaktadır. Ödeme kredi kartı ile yapıldıysa, bu ödeme kredi bilgilerinde görünecektir.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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