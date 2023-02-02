Doğalgaz faturanız yüzde 50 indirimli gelecek! Bu yöntemi uygulayanın sırtı yere gelmez







KOMBİYİ TASARRUFLU KULLANMANIN YOLLARI: PÜF NOKTALARIYLA ISINMA TASARRUFU YAPMAK Soğuk havaların gelişiyle evlerde ve ofislerde kombilerin kullanımı artmaya başladı. Kombiler, doğru kullanıldığı zaman hem ısınma konforu sağlanır hem de tasarruf edilir. Ancak yanlış kullanım halinde ise ısınma konforu bozulur ve doğal gaz faturaları yükselir. Bu nedenle kombi kullanımında tasarruf etmek için bazı önemli püf noktalarının bilinmesi gerekmektedir.





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Soğuyan havalarda doğru kombi kullanımıyla ev ve ofislerde tasarruf sağlamak için 21 püf noktası.Kombi montajının doğru yerde yapılması ve menfezlerin açık tutulması gerekmektedir. Ayrıca kombinin yıllık bakımının yaptırılması ve sık kapatıp açmamak, geceleri kapatmamak, peteklerin iç ve dışının temiz tutulması, baca temizliğinin ihmal edilmemesi, su basıncının kontrol edilmesi, termostatik vana kullanılması, sıcaklığın 20 derece dolayında tutulması, sıcak havalarda kombinin sıcaklık değerlerinin düşürülmesi, sıcak su ayarının kombi termostatından yapılması, peteklerin reglaj ayarının yapılması, kullanılmayan odaların petek vanalarının kapatılması, kombinin ekonomik kullanılması için en az 3 radyatörün çalıştırılması, peteklerin üzerine veya önüne hiçbir şey koymamak, ısı izolasyonu sağlamak, sıcak su borularının havayla temasını kesmek ve ortamdaki ısı kaybını önlemek gibi hususların da dikkat edilmesi gerekmektedir.