Finans
16 Mart 2023 - 15:30

Doğalgaz faturası 500 TL üstü gelenler dikkat! 31 Mayıs'a kadar bunu yapanlar yarı yarıya ödeyecek!

Doğalgaz faturası pahalı gelenlere ödeme kolaylığı geldi! Bu haber ile binlerce vatandaşın yüzü güldü. İGDAŞ ve İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 16 anlaşmalı banka ile doğalgaz faturanızda ödeme kolaylığı sağlanıldı. İşte ayrıntılar.

Finans
16 Mart 2023 - 15:30
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Doğalgaz faturası 500 TL üstü gelenler dikkat! 31 Mayıs'a kadar bunu yapanlar yarı yarıya ödeyecek!
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Doğalgaz faturası yüksek olanlar için ödeme kolaylığı getirildi. Faturalarını ödemekte zorlanan binlerce insan bu haberle derin bir nefes alabilir. Bu süre 31 Mayıs'a devam ediyor.

Son zamanların en çok öne çıkan sorunlarından biri olan yüksek doğalgaz faturaları birçok aileyi zor durumda bıraktı. Bu durumdan şikayetçi olan ve faturalarını ödeyemeyen kişiler için yeni bir düzenleme geldi. Bu anlaşma kapsamında 31 Mayıs'a kadar vaktiniz var.



doğalgaz

DOĞALGAZ FATURALARINDA ÖDEME KOLAYLIĞI

Doğal gaz faturaları bilhassa kış aylarında tam bir kabusa dönüşüyor. Vatandaş faturayı ödemekte zorluk çekiyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu faturaları kolayca ödeyebilmeniz için yeni bir düzenleme getirildi. Yüksek fiyat nedeniyle ödenememe sorununa çözüm İGDAŞ'tan geldi. İGDAŞ veya İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 16 bankayla aynı masaya oturdu ve ortak kararlar açıkladı. Karara göre doğalgaz ödemelerinde tek seferlik faizsiz ödeme seçeneği bulunuyor. Böylece faturalarınızı toplu olarak ödemek zorunda kalmazsınız. Faturalarınızı ödedikten sonra taksitlendirebilirsiniz.

DOĞALGAZ FATURA ÖDEMESİNDE KOLAYLIK SAĞLAYAN BANKALAR

Yüksek doğal gaz faturaları genellikle ailenin hemen ödeyemeyeceği meblağlara ulaşır. Bu amaçla İGDAŞ ve 16 banka işbirliği ile para çekme kampanyası oluşturulmuştur. Bu anlamda İGDAŞ ile iş birliği yapan bankaların ne kadar teklif verdiği ortaya çıktı. İşte İGDAŞ ile iş birliği yapan bankalar ve taksitlendirme;

Halk Bankası: 5 taksit imkanı sunmaktadır.

Yapı kredi ve İş Bankası: 4 taksit imkanı sunmaktadır.

Albaraka, Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odeabank, QNB finans Bank, TEB ve Türkiye Finans Bankası: 3 taksit imkanı sunmaktadır.

Akbank, Vakıf Katılım ve Vakıfbank: 2 taksit imkanı sunmaktadır.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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