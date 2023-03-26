Doğalgaz faturası kabarık gelenler dikkat! O bankaya başvuranlar yüzde 20 daha az ödeyecek: Cep telefonu olması yeterli!

Bankaların kampanya haberleri devam ediyor ve Garanti Bankası da yeni bir kampanya duyurdu. Bu kampanya doğalgaz faturaları ödemelerinde büyük kolaylık sağlayacak. Kampanya kapsamında başvuru yapan kişiler büyük avantajlar elde edebilirler. Bankaların her gün yeni kampanyaları müşterilerine sunarken, son kampanya doğalgaz faturaları üzerine olması birçok kişiyi şaşırttı. Banka müşterileri için özel olarak tasarlanan bu kampanya ile ilk doğalgaz faturasında %20 oranında avantaj elde edilebiliyor. Detaylı bilgiler ise kampanya açıklamasında yer alıyor.
Garanti Bankası sundu! Tüm müşteriler şaşırdı!
Garanti Bankası, müşterilerine doğalgaz faturaları konusunda büyük avantajlar sunmak için dev bir kampanya başlattı. Kampanya, bankanın mobil uygulaması aracılığıyla sunulacak ve banka müşterisi olan herkes kampanyadan yararlanabilecek. Bu kampanya ile doğalgaz faturası ödeme işlemleri oldukça kolaylaşacak ve müşteriler %20 oranında avantaj elde edecekler. Kampanyanın detaylarına biraz daha yakından bakacak olursak, öncelikle kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin Garanti BBVA Bankası mobil müşterisi olmaları gerekiyor. Mobil uygulamayı indiren ve müşteri olan kişiler, otomatik fatura ödeme talimatı vererek vadesiz mevduat hesaplarına yansıtılan avantajdan yararlanabilecekler. Kampanyaya katılmak için son tarih 15 Nisan, ilk doğalgaz faturası ile avantaj elde etmek içinse son tarih 15 Mayıs olarak belirlenmiştir. Kampanya dahilinde gerçekleştirilecek ödeme işlemleri ise vadesiz mevduat hesabı veya kredi
kartı kullanılarak yapılacak. Kredi kartı ile gerçekleştirilen ödemelerin ilk veya ikinci ekstrelerde yansıtılacağı belirtilirken, vadesiz TL mevduat hesabı kullanarak kampanyadan yararlanacak müşterilerin bu avantajı bir kez elde edebilecekleri belirtiliyor. Banka tarafından sunulan bu kampanya sayesinde müşteriler, doğalgaz faturaları için ödeme yaparken büyük kolaylık sağlayacaklar ve %20 oranında avantaj elde edecekler. Kampanya hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen müşteriler, Garanti Bankası müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilirler.