EKONOMİ
19 Şubat 2023 - 16:45

Doğalgaz faturası yüksek gelenler dikkat! Tek bir yöntemle faturayı yarıya indirin

Hava sıcaklarının düşüşe geçmesiyle beraber dondurucu soğuklar artış gösterdi. Doğal gaz faturalarını da beraberinde getiren soğuklar cep yakmaya başladı. Doğal gaz faturalarını en aza indirmek isteyenler için görülmemiş yöntem geldi. Ev ekonomisini sarsacak seviyelere ulaşan faturalara engel geldi.

EKONOMİ
19 Şubat 2023 - 16:45
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Doğalgaz faturası yüksek gelenler dikkat! Tek bir yöntemle faturayı yarıya indirin
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Havaların soğumasıyla beraber birçok kişinin en büyük korkusu haline gelen doğal gaz faturaları konusunda artık endişelenmelere gerek kalmadan benzeri görülmemiş yöntem geliştirildi. Hem enerji tüketimi azaltıp hem de ısınmanın bin bir tane yöntemi var. İşte, kış aylarında doğal gaz faturalarınızı daha aza indirmek için uygulanan yöntem haberimizde yer almaktadır.

GİYİLEBİLİR BATTANİYE

Evde en çok televizyon karşısında vakit geçirenler için muhteşem bir fikir geldi. Özellikle akşam saatlerinde koltukta uzanıp keyif yaparken sıcak tutacak bir battaniye geliştirildi. Üzerinizi kalın kalın giymek yerine giyilebilir battaniye önerileri geldi. Sweatshirt ve battaniye karışımı bir tasarıma sahip olan bu ürünler, kısa veya uzun boylarda üretiliyor. Doğal gaz faturasını ödemek istemeyenler için aranan kombin geldi.



Isıtıcı terlikler

ISITICI TERLİKLER

Soğuk havalarda ayakları ne yaparsa yapsın ısınmayanlar için görülmemiş bir fırsat geldi. Günümüz teknolojileri sayesinde ısınmayan ayaklara çözüm geldi. Hem evde rahat rahat vakit geçirip kombiyi yakmadan ayaklarınız sıcacık olacak. Elektrik veya USB bağlantısı ile çalışan bu ürünler, evde vakit geçirirken ısınabilmenin en eğlenceli yollarından biri. Isıtıcı özelliği olan terlikleri bir kez kullanıldıktan sonra ayrılmaz parçanız haline geliyor.

SICAK SU TORBALARI

Kış günlerinin aranan parçası olan peluş sıcak su torbaları her evin gözde ürünü. Üstelik zahmetsiz olmasıyla beraber soğuk havalarda ısınmanıza yardımcı oluyor. Her evin demirbaşı olan sıcak su torbaları artık yumuşacık dokusuyla şık görüntüleri de peşinden getiriyor.

ısıtıcı pedler

ISITICI PEDLER

Doğalgaz faturalarını aza indirmek için bir diğer çözüm ise ısıtıcı pedler oldu. Kış aylarında özellikle geceleri ve sabaha karşı zamanlarda kişiler daha çok üşüyor. Ekonomik anlamda biraz olsun rahatlamanızı sağlayacak ısıtıcı pedler istediğiniz şekilde derecesini ayarlamanıza uygun olarak üretilmiştir. Üzerine yatabileceğiniz ve otomatik kapanma özelliği olan ısıtıcı pedler soğuk havaların aranan ürünü.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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