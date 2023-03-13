Doğalgaz faturasında adı soyadı yazanlar dikkat! 31 Mayıs'a kadar bunu yapan indirimli ödeyecek

Türkiye İş Bankası'nın duyurusuna göre, doğalgaz faturasını düzenli ödeyenlere indirim yapılacak. 31 Mayıs tarihine kadar sürecek kampanyadan yararlanmak için İşCep'teki "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliği aracılığıyla İş Bankası müşterisi olunması gerekiyor. Banka, kredi kartı ile yapacakları doğal gaz fatura ödemelerinde %10 indirim kazanıyor.
Kredi kartını 31 Mayıs'a kadar başvurup, alanlar, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar %10 indirim kampanyasına dahil olacak. İndirimler, ödeme işlemi kredi kartı dönem içi işlemlerinde göründüğünde karta yansıtılacak. İndirim tutarı, maksimum indirim toplamına ulaştığında SMS ile bilgi verilecek. Kampanya, 31 Mayıs'a kadar en az 100 TL fatura ödeyenler için geçerli. Ek kartı olan müşteriler ve ek kartın bağlı olduğu ana kartı olan müşteriler kampanyadan ayrı ayrı indirim kazanamazlar.
DetaylarAylık 100 ve toplamda 500 TL ile sınırlı indirim Sadece kampanyaya kapsamındaki işyerlerinde İşCep üzerinden kredi kartı ile yapılan doğal gaz fatura ödemelerinde geçerli. 1 Ocak - 31 Mayıs arasında İşCep üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliği ile İş Bankası müşterisi olan müşterilerle sınırlı. Başka kampanya, çek, indirim veya promosyonlarla birleştirilemez.
Şirket Kredi Kartları, Banka Kartları, Ön Ödemeli Kartlar, Aidatsız Kartlar, Ticari Kredi Kartı, Vadematik Kart, Maximum Aidatsız Kartlar, İş'te Üniversiteli Aidatsız Kredi Kartı, MaxiPara Kartlar, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan işlemler kampanya kapsamı dışında.