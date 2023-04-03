Doğalgaz faturasında adı soyadı yazanlar dikkat! Duyuru yapıldı: Hane başı 2500 TL fatura yardımı yapılacak







DOĞALGAZ DESTEK ÖDEME KOŞULLARI







Doğalgaz abonelikleri hakkında gelişmeler yaşanırken faturada adı soyadı yazanları yakından ilgilendiren yardım haberleri açıklandı. En az 900 TL ve en çok 2.500 TL'lik ödeme alma şansı için başvurular başladı. Doğalgaz yardım ödeme şartları nelerdir? Başvurular nasıl ve nereye yapılır?Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılacak olan ödemeler için öncelikle TC vatandaşı olmak gerekir. E devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak başvurular tamamlanır. İkametgahın bulunduğu adres üzerinden ön ödemeli veya faturalı sayaca bağlı doğalgaz aboneliğin sahibi olmanız gerekir. PTT üzerinden yapılacak ödemeler kişilerin gelir durumu ve hane de kalan kişi sayısı ele alınarak yatırılır.