Finans
03 Nisan 2023 - 14:45

Doğalgaz faturasında adı soyadı yazanlar dikkat! Duyuru yapıldı: Hane başı 2500 TL fatura yardımı yapılacak

Yeni yılla beraber asgari ücrete zam gelirken doğalgaz destekleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmadan başladı. E devlet üzerinden doğalgaz yardımı için başvurular başladı. Kimler 2.500 TL ödemeden faydalanabilir? İşte detaylar...

Finans
03 Nisan 2023 - 14:45
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Doğalgaz faturasında adı soyadı yazanlar dikkat! Duyuru yapıldı: Hane başı 2500 TL fatura yardımı yapılacak
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Doğalgaz abonelikleri hakkında gelişmeler yaşanırken faturada adı soyadı yazanları yakından ilgilendiren yardım haberleri açıklandı. En az 900 TL ve en çok 2.500 TL'lik ödeme alma şansı için başvurular başladı. Doğalgaz yardım ödeme şartları nelerdir? Başvurular nasıl ve nereye yapılır?

2023 doğalgaz ödemeleri

DOĞALGAZ DESTEK ÖDEME KOŞULLARI



Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılacak olan ödemeler için öncelikle TC vatandaşı olmak gerekir. E devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak başvurular tamamlanır. İkametgahın bulunduğu adres üzerinden ön ödemeli veya faturalı sayaca bağlı doğalgaz aboneliğin sahibi olmanız gerekir. PTT üzerinden yapılacak ödemeler kişilerin gelir durumu ve hane de kalan kişi sayısı ele alınarak yatırılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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