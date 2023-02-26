Doğalgaz faturasında adı soyadı yazanlar dikkat! Faturayı ödemeden önce kontrol edin: Az önce duyuruldu

İGDAŞ, doğalgaz faturası ödeyen vatandaşların fatura tutarlarını kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Fatura tutarlarının yüksek gelmesi nedeniyle ödeme yapmakta zorlanan vatandaşlar için önemli bir açıklama yapan firma, faturayı ödemeden önce mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.
Bununla birlikte, firma faturaların kolay ödenmesi için 16 banka ile anlaşma yaptığını ve tek çekim işlemlerde vade farksız taksit yapacaklarını duyurdu.
Kampanyanın son ödeme tarihi ise 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Ayrıca, Halk Bankası'nda 5 taksit, Yapı kredi ve İş Bankası'nda 4 taksit, diğer bankalarda ise 3 taksit veya 2 taksit imkanı sunulacağı açıklandı.