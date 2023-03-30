Doğalgaz faturasında adı soyadı yazanlar dikkat! Gece yarısı duyuruldu: Bunu yapanlara yüzde 40 indirim var

Doğalgazda vatandaşların yüzlerini güldürecek haber geldi. Beklenen indirim haberi geldi. Belirlenen oranda doğalgaz faturalarında indirim yapılacaktır. Kimler başvuru yapabilecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
DOĞALGAZ'DA BÜYÜK İNDİRİM!Gerçekleşen artışlar sebebi ile doğalgaz faturaları vatandaşları zorlamaktadır. BOTAŞ doğalgazda gerçekleşen büyük indirimi duyurmuştu fakat ardından gelen zamlar vatandaşı tekrar zorlamıştır. Enerji Piyasası Uzmanı Mehmet Doğan, bu sefer doğalgaz fiyatlarında büyük indirim gerçekleşeceğini açıkladı.
Seçim öncesinde vatandaşı rahatlatacak haber geldi. 2 ay içerisinde ikinci indirim geleceğini duyurdu. Doğalgaz faturalarına %40 indirim yapılacaktır. İndirimin uygulanması ile birlikte fiyatlarda düşüş yaşanacaktır. Seçim öncesinde tekrar indirim yaşanacağını da ekledi. Bu indirimin sadece sanayi kullanımında geçerli olacağını belirtti. Önümüzdeki günlerde evlerde de bu kullanımın geçerli olacağını duyurdu. Enerji Piyasası Uzmanı Mehmet Doğan şu sözlerle açıklamada bulundu: "Sanayi doğalgaz fiyatlarına tekrardan indirim gelecek. Fiyatın %40'ını oluşturan GRF 11.867 TL/10000 Sm3'ten 9492 TL/1000 m3'e geriledi. Ekimde 26.000 TL/1000 m3 olan fiyat şimdi 9492 TL/1000 M3 Tarifelerde de indirime gidilecektir. Elektrik tavan fiyatında da düşme bekliyorum." 1 Nisan 2023 tarihi itibari ile indirimler devreye geçecektir. 1 Mart 2023 tarihi itibari ile sanayi kuruluşlarında %20.95 oranında indirim gerçekleşmişti. Doğalgaza şimdi ise ikinci indirim gelmiş bulunmaktadır.