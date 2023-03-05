Doğalgaz faturasında adresiniz yazıyorsa kaçırmayın! İndirim kapsamına alınmış olabilirsiniz







BOTAŞ DOĞAL GAZ İNDİRİMİ







Özellikle kış aylarında gelen doğal gaz faturalarının yüksekliği vatandaşı epey zorlamaya başladı. Vatandaşlar kurumlar tarafından yapılan kampanyaları araştırmaya devam ediyor. Peki BOTAŞ doğal gaz faturalarına hangi indirimi yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.BOTAŞ tarafından verilen bilgilere göre doğal gaz faturalarında indirim yapılacak. İnternet sitesi üzerinden vatandaşla paylaşılan bilgilere göre doğal gaz indirimi yalnızca Mart ayı için geçerli olacak.İnternet sitesi üzerinden yayımlanan habere göre özel tarife tablosunda yer alan elektrik üretimi için kullanılan doğa gazın toptan satışında indirim yapılacak. Toptan satış fiyatlarında yüzde 20; sanayi kuruluşları için yüzde 20.95 ve 26.12 arasında indirim yapılacak. Gaz dağıtım şirketleri için bu miktarı 1000 metreküp için 2 bin 80 TL, kademe 1 için 7 bin 124 TL, kademe 2 için 11 bin 850 TL olarak belirlendi.