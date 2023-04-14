Finans
14 Nisan 2023 - 20:20

Doğalgaz faturasında ismi yazanlar dikkat! Faturasıyla PTT şubesine gidenler 2500 TL destek alacak: Başvurular yeniden açıldı

Yüksek fatura ödemekten bıkan ihtiyaç sahipleri için PTT kolları sıvadı. Milyonlarca kişiye 2500 TL'lik fatura desteği verilecek. Başvuru şartları ve detaylar haberimizin devamında.

Finans
14 Nisan 2023 - 20:20
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Doğalgaz faturasında ismi yazanlar dikkat! Faturasıyla PTT şubesine gidenler 2500 TL destek alacak: Başvurular yeniden açıldı


Doğalgaz abonelikleriyle beraber yeni gelişmeler yaşanırken doğalgaz faturasında adı geçenlere 2.500 TL ödeme alma şansı verildi. Devlet ihtiyaç sahibi ailelere destek eli uzatmaya sürerken 2023 senesiyle beraber asgari ücrete zam gelirken daha çok insan tarafından yardımların ne kadar oluğu merak konusu oldu. Doğalgaz yardım tutarları minimum 900 TL ve en fazlaca 2500 TL olarak belirlenirken şartlar duyuruldu.

doğal gaz destek

DOĞALGAZ DESTEK ÖDEME KOŞULLARI



-Tc vatandaşı olmak

-E devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunmak

-İkametgah adresinin ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı abonelik bulunması

Doğalgaz faturası için destek ödemeleri PTT üzerinden temin edilirken fatura sizin adınıza geçiyorsa şubelerden alınabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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