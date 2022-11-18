YAŞAM
18 Kasım 2022 - 00:36

Doğalgaz faturasını düşüreyim derken daha da yükseltmeyin! Bu hatalardan mutlaka kaçının: Faturanız katlanır

Doğalgaz faturalarını ödemekte güçlük çekenler çareyi faturayı düşürecek tasarruflar yapmakta buluyor. Ancak doğru bilinen birçok yanlış nedeniyle faturalar daha fazla geliyor. İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları...

YAŞAM
18 Kasım 2022 - 00:36
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Doğalgaz faturasını düşüreyim derken daha da yükseltmeyin! Bu hatalardan mutlaka kaçının: Faturanız katlanır


Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kombiler yanmaya başladı. Ancak doğal gaza yapılan son zamlardan sonra vatandaşlar kombilerini yakarken iki kez düşünmek zorunda kalıyor. Birçok kişi doğal gaz faturasının daha az geleceğini düşünerek bazı hatalar yapıyor. Ancak bu yanlışlar faturanın daha az değil daha fazla gelmesine neden oluyor.

Kış boyunca doğal gaz faturasını nasıl düşüreceğini kara kara düşünenler evlerinde bazı değişiklikler yapmalılar. İlk olarak kombi bakımının düzenli olarak yapılması gerekiyor. bakımsız kombiler doğalgaz faturalarından çok daha yüklü tutarda bir borç derdi başlatabilir. Uzmanlar tarafından yapılan açıklama ile çok basit yöntemler deneyerek doğal gaz faturanızın daha az gelmesini sağlayabilirsiniz.

Kombi bakımı yaptırmazsanız başınıza bunlar gelebilir



Kombi bakımlarının belirli periyodlar halinde yaptırılması gerekiyor. kombi bakımı yapılmadığı takdirde hem paranızdan hem de sıcak günlerinizden mahrum kalabilirsiniz. Bakımsız kombiler ekonomik açıdan zarar verir, fabrikasyon değerlerindeki yüksek verimle çalışmaz, ömrü kısalır, aniden bozulur ve arızalanır, evler yeterince ısınmaz ve can güvenliği tehdidi oluşturur ve normalden çok daha fazla doğal gaz tüketilmesine neden olur.

Bunları yapanın doğal gaz faturası daha çok geliyor

Elektronik aletlerin genelinde ilk çalıştırma anında daha fazla enerji harcanıyor. Kombiler de ilk çalıştırıldıklarında daha fazla enerji ve doğal gaz tüketirler. Birçok kişi evi ısınınca kombiyi kapatır, sonrasında geri açar ve bunu sık sık tekrarlar. Bu şekilde daha az doğal gaz harcadığını düşünse de aslında aç kapa yaparak çok fazla enerji akımına neden olur.

Bu nedenle kombileri stabil bir derecede bırakmak ve sık sık açıp kapatmamak gerekiyor.

Isı kaybının en fazla olduğu noktalar radyatör arkalarıdır. Bu alanlara yapı marketlerden satın alınan ısı yalıtım levhaları eklenerek ısı kaybının önüne geçilir ve doğalgazda tasarruf edersiniz.

Birçok kişinin yaptığı hatalardan biri de perdeler ile radyatörün kapatılması oluyor. Perdelerin radyatörün önünü ve üstünü kapatmaması gerekiyor. ayrıca radyatör ile koltukların da birleştirilmemesi gerekiyor.

Kullanılmayan odalar için derece ayarlaması yapabilirsiniz. Örneğin çocuk odası için dereceyi artırırken kullanmadığınız salon için dereceyi düşürebilirsiniz.

Bu yanlışları yapmayarak ve doğru yöntemler deneyerek doğalgaz faturalarınızın daha az gelmesini sağlayabilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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