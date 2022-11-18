Doğalgaz faturasını düşüreyim derken daha da yükseltmeyin! Bu hatalardan mutlaka kaçının: Faturanız katlanır

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kombiler yanmaya başladı. Ancak doğal gaza yapılan son zamlardan sonra vatandaşlar kombilerini yakarken iki kez düşünmek zorunda kalıyor. Birçok kişi doğal gaz faturasının daha az geleceğini düşünerek bazı hatalar yapıyor. Ancak bu yanlışlar faturanın daha az değil daha fazla gelmesine neden oluyor. Kış boyunca doğal gaz faturasını nasıl düşüreceğini kara kara düşünenler evlerinde bazı değişiklikler yapmalılar. İlk olarak kombi bakımının düzenli olarak yapılması gerekiyor. bakımsız kombiler doğalgaz faturalarından çok daha yüklü tutarda bir borç derdi başlatabilir. Uzmanlar tarafından yapılan açıklama ile çok basit yöntemler deneyerek doğal gaz faturanızın daha az gelmesini sağlayabilirsiniz.
Kombi bakımı yaptırmazsanız başınıza bunlar gelebilir
Kombi bakımlarının belirli periyodlar halinde yaptırılması gerekiyor. kombi bakımı yapılmadığı takdirde hem paranızdan hem de sıcak günlerinizden mahrum kalabilirsiniz. Bakımsız kombiler ekonomik açıdan zarar verir, fabrikasyon değerlerindeki yüksek verimle çalışmaz, ömrü kısalır, aniden bozulur ve arızalanır, evler yeterince ısınmaz ve can güvenliği tehdidi oluşturur ve normalden çok daha fazla doğal gaz tüketilmesine neden olur.