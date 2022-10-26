YAŞAM
26 Ekim 2022 - 16:43

Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek kilit yöntem! Kimse bilmiyor

Doğalgaz faturasının yüksek gelmesinden şikayetçi olan birçok kişi, faturalarında tasarruf etmenin yollarını arıyor. İşte faturanızı yarı yarıya düşürecek yöntemler.

YAŞAM
26 Ekim 2022 - 16:43
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Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek kilit yöntem! Kimse bilmiyor


Kış ayları yaklaşırken vatandaşlar soğuklarda nasıl doğalgaz kullanacaklarını düşünüyor. Birçok hanede doğalgaz çoktan açılmaya başlanırken bazı evlerde ise kombi açmak yerine alternatif çözümler bulunmaya çalışılıyor.

Türkiye’de artan enerji fiyatları sonrasında faturalar ikiye katlandı. Vatandaşlar ay sonunda sürpriz bir faturayla karşılaşmamak için doğal gaz kullanımından feragat ediyorlar. Ancak doğal gazı tamamen kapatmak yerine tasarruflu kullanarak daha az fatura ödemeniz mümkün. Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş, doğal gaz faturalarını düşürecek yöntemleri açıkladı.

Bu yöntem ile doğal gaz faturası yarıya iniyor



Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş, doğal gaz kullanımıyla ilgili püf noktalarını açıklayarak vatandaşların faturalarının yarısını boşa ödediğini söyledi. Doğal gaz tasarrufunda ilk olarak bina yalıtımı yapılması gerektiğine dikkat çekerek, evdeki gaz giderinin büyük bir kısmının ısınma amaçlı olduğunu ve binalarda yalıtım olmayınca harcanan gazın yarısının boşa gittiğini belirtti. Binalarda yalıtım olmadığında gelen faturanın yarısının boşa gittiğini belirtiyor. Bu nedenle binalara yalıtım yapılması faturalarda önemli bir kilit noktası oluyor.

doğalgaz

Boşa fatura ödemekten kurtulabilirsiniz

Bina yalıtımı olmayan evlerde doğal gaz faturasının yarısının boşa ödendiğini vurgulayan Karataş, örneğin yalıtımsız evde 1000 TL doğal gaz faturası geliyorsa bunun 500 lirasının boşa giden para olduğunu söylüyor. Devletin bina yalıtımı için kampanya başlattığını hatırlatan Karataş, bu kampanyadan yararlanarak evine yalıtım yaptıran vatandaşların faturalarında kâra geçeceğinin altını çiziyor.

Pek bilinmeyen yöntemlerle tasarruf edebilirsiniz

Doğalgaz faturasında tasarruf etmek için önemli ipuçları veren Karataş, evlerde yapılabilecek en basit yöntemin peteklerin arkasına yalıtım malzemesi koymak olduğunu anlattı. Binada yalıtım olmadığında petek ısısının bir kısmını içeriye bir kısmı da dışarıya verdiğini, nalburlardan satın alınacak yalıtım malzemesinin peteğin arkasına koyulmasıyla tüketimde tasarruf edebileceklerini söyledi.

doğalgaz

Mutfakta da doğalgazdan tasarruf etmenin bir yöntemi bulunuyor. Karataş, mutfakta yemek yaparken tencerenin kapağının mutlaka kapalı olması gerektiğini ve böylelikle enerjinin yarı yarıya azaldığını ifade ediyor. Ayrıca son dönemde ocağın altında yanan alevi tencereye temas ettirecek ürünler de satılmaya başladı. Bu tarz ürünler kullanarak da ocakta boşa enerji harcanmasının önüne geçebilir ve doğalgaz faturalarınızı düşürebilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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